خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار کنترل‌شده در شهرک منظریه خمینی‌شهر اجرا می‌شود

انفجار کنترل‌شده در شهرک منظریه خمینی‌شهر اجرا می‌شود
کد خبر : 1712252
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات انفجار کنترل‌شده به‌منظور اجرای بخشی از طرح عمرانی در محدوده شهرک منظریه خمینی‌شهر امروز انجام می‌شود و مسئولان از شهروندان خواستند در صورت شنیدن صدای مهیب، نگران نشوند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، طبق اطلاعیه صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی شهرستان خمینی‌شهر، عملیات انفجار کنترل‌شده در راستای اجرای یک طرح عمرانی در محدوده شهرک منظریه امروز انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مقامات محلی تأکید کرده‌اند که این اقدام به‌صورت کاملاً ایمن و با رعایت تمامی دستورالعمل‌های فنی و حفاظتی صورت می‌گیرد و شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار، نیازی به نگرانی یا ترک محل سکونت خود ندارند.

در اطلاعیه آمده است: اجرای این عملیات بخشی از مراحل پیشرفت طرح عمرانی در منطقه است که باهدف بهبود زیرساخت‌های شهری در حال انجام می‌باشد و تیم‌های ایمنی و کنترل در محل حضور دارند تا روند کار بدون کوچک‌ترین خطر برای اهالی انجام شود.

مسئولان همچنین از شهروندان درخواست کردند ضمن حفظ آرامش، نسبت به اطلاع‌رسانی این موضوع به دیگر ساکنان شهرک منظریه اقدام کنند تا از بروز هرگونه شایعه یا نگرانی در میان مردم جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ