انفجار کنترلشده در شهرک منظریه خمینیشهر اجرا میشود
عملیات انفجار کنترلشده بهمنظور اجرای بخشی از طرح عمرانی در محدوده شهرک منظریه خمینیشهر امروز انجام میشود و مسئولان از شهروندان خواستند در صورت شنیدن صدای مهیب، نگران نشوند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، طبق اطلاعیه صادره از سوی دستگاههای اجرایی شهرستان خمینیشهر، عملیات انفجار کنترلشده در راستای اجرای یک طرح عمرانی در محدوده شهرک منظریه امروز انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مقامات محلی تأکید کردهاند که این اقدام بهصورت کاملاً ایمن و با رعایت تمامی دستورالعملهای فنی و حفاظتی صورت میگیرد و شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار، نیازی به نگرانی یا ترک محل سکونت خود ندارند.
در اطلاعیه آمده است: اجرای این عملیات بخشی از مراحل پیشرفت طرح عمرانی در منطقه است که باهدف بهبود زیرساختهای شهری در حال انجام میباشد و تیمهای ایمنی و کنترل در محل حضور دارند تا روند کار بدون کوچکترین خطر برای اهالی انجام شود.
مسئولان همچنین از شهروندان درخواست کردند ضمن حفظ آرامش، نسبت به اطلاعرسانی این موضوع به دیگر ساکنان شهرک منظریه اقدام کنند تا از بروز هرگونه شایعه یا نگرانی در میان مردم جلوگیری شود.