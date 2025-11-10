مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:
تصویب 99 ملک مازاد داراییهای دستگاههای اجرایی استان مرکزی در کارگروه استانی مولدسازی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 99 ملک مازاد دستگاههای اجرایی این استان در کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت به تصویب رسید. از مجموع این املاک، 11 مورد در راستای تأمین زیرساختهای مالی در کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت به تصویب رسیده است.
به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: مولدسازی داراییهای مازاد دولت گامی مؤثر در تکمیل پروژههای نیمهتمام است و دولت با اجرای این طرح مسیر جدیدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام گشوده است.
وی ادامه داد: اجرای طرح مولدسازی اموال و داراییهای مازاد دولت موجب تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از اموال راکد و همچنین جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تعداد نشستهایی که در راستای اجرای طرح مولدسازی در استان برگزار شده اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت تاکنون، 17 نشست کارگروه استانی در این استان برگزار شده است.