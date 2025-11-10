به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گامی مؤثر در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و دولت با اجرای این طرح مسیر جدیدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام گشوده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت موجب تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از اموال راکد و همچنین جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تعداد نشست‌هایی که در راستای اجرای طرح مولدسازی در استان برگزار شده اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون، 17 نشست کارگروه استانی در این استان برگزار شده است.

