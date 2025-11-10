حرکت هماهنگ ۲۲ شهر فارس برای توسعه اقتصاد گردشگری
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس،گفت: اجرای طرح «محور گردشگری شهری» یکی از برنامههای مهم و راهبردی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس است که با هدف ارتقا و توسعه اقتصاد گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شهرهای استان در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، محمدهادی هاشمپور در چهارمین جلسه کارگروه اقتصاد گردشگری شهری که با حضور جمعی از مشاوران طرح محور گردشگری استان و ۱۹ شهردار از شهرهای مختلف فارس برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نگاه علمی و شبکهای به اقتصاد گردشگری شهری، اظهار کرد: فاز نخست طرح با انتخاب ۲۲ شهر از شمال تا جنوب استان آغاز شده است؛ این مسیر از دروازه ورودی استان در شمال فارس تا مرزهای جنوبی امتداد دارد و از ظرفیت علمی و دانشگاهی متخصصان استان در اجرای آن بهره گرفتهایم.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس افزود: از میان ۲۲ شهر منتخب، تاکنون ۱۸ شهر قرارداد همکاری خود را منعقد کردهاند و با توجه به اهمیت زمانبندی و ضرورت دستیابی به نتایج عملی، شهرهایی که به دلایل اجرایی از برنامه عقب ماندند از طرح کنار گذاشته شدند. با این حال، شهرهایی مانند اقلید بهدلیل ظرفیتهای بالای فرهنگی و اجرایی، به طرح بازگشتند تا این مسیر با قوت بیشتری ادامه یابد.
هاشمپور با مقایسه طرح فارس با دیگر نمونههای مشابه در کشور گفت: تفاوت مدل فارس در نگاه یکپارچه و همبسته به اقتصاد گردشگری است. در حالیکه در برخی شهرهای کشور هرکدام بهصورت مستقل برنامههایی در این حوزه دارند، در فارس تلاش کردهایم ۲۲ شهر را در قالب یک زنجیره متصل گردشگری با محوریت همافزایی پیش ببریم.
وی اضافه کرد: هر یک از شهرهای ما ظرفیت منحصربهفردی دارند؛ از انجیرستان دیم استهبان ـ بهعنوان بزرگترین انجیرستان جهان ـ گرفته تا آتشکده فیروزآباد، چهار فصل بودن سپیدان و منبت جهانی آباده. این تنوع فرهنگی و تاریخی، فارس را به الگویی خاص در کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس با تأکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در فرآیند توسعه گردشگری شهری گفت: شهرداریها بهدلیل ماهیت حاکمیتی و ساختار اداری، در حوزه خلاقیت محدودیتهایی دارند؛ بنابراین حضور بخش خصوصی در برندسازی، جذب سرمایهگذار و احیای بافتهای تاریخی و فرهنگی بسیار حیاتی است.
وی افزود: در طرح اقتصاد گردشگری شهری، حوزههای فرهنگی، تاریخی، اقامتی و صنایعدستی بهصورت یکپارچه دیده شده و جشنوارهها و رویدادهای شهری نیز در کنار آنها تعریف میشود. شهرداریها میتوانند پایهگذار این روند باشند و بخش خصوصی باید در معرفی و برندسازی شهرها نقشآفرینی کند.
هاشمپور همچنین از راهاندازی سامانه جامع گردشگری شهری فارس خبر داد و گفت: این سامانه بستری منحصربهفرد برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان است و انتظار داریم همه شهرداریها از آن استقبال کنند.
به گفته وی، برگزاری نخستین فستیوال ملی «همگرایی و احیای میراث – کاروانسرای نو» در دیماه امسال یکی از گامهای عملی این طرح خواهد بود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد: فارس میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری جنوب کشور تبدیل شود. از ورودی استان در ایزدخواست تا مرزهای جنوبی در مهر و دریا، شهرها باید زنجیروار به هم متصل شوند تا بتوانیم جشنوارهها را از سطح محلی به استانی و ملی ارتقا دهیم. ضروری است هر شهر بداند محور اقتصاد گردشگری آن چیست و چگونه میتواند در کنار شهرهای همجوار، مکمل و پشتیبان دیگر شهرها باشد.