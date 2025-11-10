بازداشت شهردار منطقه 3 و مسئول اجراییات شهرداری اهواز/ شهرداری در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده است

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان در رابطه با حادثه خودسوزی جوان اهوازی، اظهار کرد: این جوان اهوازی یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری منطقه 3 به این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.

وی افزود: در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری منطقه 3 به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

دادستان اهواز ادامه داد: این جوان ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند.

وی گفت: بر اساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند آتش بلافاصله توسط عوامل اجراییات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

وی در ادامه از بازداشت شهردار منطقه 3 و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه خبر داد و گفت: این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.

خلفیان با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه 3 در این حادثه بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده است، تصریح کرد: برای شهردار منطقه 3 و مسئول اجراییات شهرداری قرار نظارت قضایی صادر کردیم و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.

