قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین:

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری «ایمن خودرو ارمیا» در دادگاه تجدیدنظر آغاز شد

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین، از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی "ایمن خودرو ارمیا" خبر داد و گفت: این شرکت با وعده تحویل خودرو، اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

به گزارش ایلنا از قزوین، حمید بابایی در تشریح جزئیات پرونده گفت: این شرکت به عنوان واسطه در خرید و فروش خودرو در استان تهران فعالیت داشته و وجوه جمع‌آوری شده از مردم شهرستان تاکستان توسط یک شرکت ثالث خودرویی را، جهت تحویل خودرو دریافت کرده است.

وی افزود: این پرونده با اتهام "کلاهبرداری و پولشویی" در دادگاه بدوی شهرستان تاکستان مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اعتراض طرفین، در دادگاه تجدید نظر استان قزوین در حال رسیدگی می باشد. 

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین تصریح کرد: در این پرونده یک شاکی حقیقی و یک شاکی حقوقی وجود دارد که شاکی حقوقی پرونده، یک شرکت خودرویی است که مبالغ جمع‌آوری شده از 545 نفر را برای تحویل خودرو به حساب این شرکت واریز کرده است.

بابایی با بیان اینکه این پرونده دارای 4 متهم حقیقی و یک متهم حقوقی است، گفت: بدهی متهمان در این پرونده بیش از 130 میلیارد تومان برآورد شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان وجوه مردم را صرف خرید خودرو، املاک و شرکت‌ نموده و بخشی از مبالغ را نیز به حساب سایر اشخاص واریز کرده اند.

وی رسیدگی به این پرونده از توقیف اموال متهمان خبر داد و اعلام کرد: همه املاک خریداری شده از وجوه مردم با دستور قضایی توقیف شده است.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: پس از اتمام فرآیند رسیدگی، رای قطعی صادر خواهد شد.

