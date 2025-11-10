لغو «رکوردبرداری گاوهای شیری» برای مهار تب برفکی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، میثم پورطلوعی تاکید کرد: تنها با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و هماهنگی با دامپزشکی، ورود و خروج دام مجاز خواهد بود و فعالیت‌هایی مانند «رکوردبرداری» در گله‌های گاو شیری به‌منظور جلوگیری از گسترش بیماری فعلاً لغو شده‌اند.

پورطلوعی با اشاره به تأثیر بیماری بر تولیدات دامداری اظهار داشت: در زمان شیوع تب برفکی، شاهد کاهش تولید شیرخام خواهیم بود با این حال، سازمان دامپزشکی در استان عملیات مبارزه با سویه جدید ویروس که وارد کشور شده را به‌خوبی پیش می‌برد.

وی افزود: برای کنترل شرایط و جلوگیری از شیوع بیشتر، هرگونه فعالیت غیرضروری در واحدهای دامداری تا بازگشت به روال عادی ممنوع اعلام شده است.

معاون بهبود دامی سازمان جهادکشاورزی همدان در ادامه، به تشریح ظرفیت‌های مهم استان در بخش دامپروری پرداخت و گفت: استان همدان با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۴۷ هزار رأس دام سنگین، نقش مهمی در تولیدات ملی ایفا می‌کند، به‌طوری که ۳.۶۵ درصد گوسفند و بره کشور در این استان تولید می‌شود.

پورطلوعی ادامه داد: تولید سالانه 382 هزار تن شیرخام در همدان معادل ۳.۱۲ درصد کل تولیدات کشوری است.

وی اظهار داشت: ظرفیت استان شامل ۹۸ واحد بره پرواری با توان تولید ۴۵ هزار رأس، ۱۳ واحد گوسفندداری با ظرفیت هشت هزار و ۶۰۰ رأس و ۴۵۰ واحد مرغ گوشتی است.

پورطلوعی تأکید کرد: افزایش تولید شیر و گوشت قرمز در استان یک اولویت راهبردی است و پتانسیل‌های دامپروری همدان بسیار بالاست.

وی به اهمیت ذخایر ارزشمند ژنتیکی استان، به‌ویژه نژاد گوسفند «مهربان» اشاره کرد و یادآور شد: طرح‌های حفاظت و توسعه این ذخیره مهم ملی، شامل ایجاد گله‌های خالص و عملیات اصلاح نژادی، همچنان با جدیت در استان در حال اجراست.

