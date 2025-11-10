۲۵ تن هیزم و ۱۱ تن زغال از قاچاقچیان چوب کشف شد

به گزارش ایلنا، احسان صالحی با بیان اینکه در نتیجه پیگیری و صدور دستورات قضایی و اقدام ضابطین خاص در همین خصوص تا کنون ۵ نفر از قاچاقچیان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند گفت: در‌ ادامه این برخورد ها ۵ کارگاه زغال سازی غیر مجاز نیز کازرون قلع و قمع شد.

وی افزود: پیش از این و در راستای مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم، با حضور مأموران منابع طبیعی، نیروی انتظامی پاسگاه تنگ چوگان، پنج کارگاه تولید زغال غیرمجاز در روستای دِریس شناسایی، پلمب و از فعالیت آنان جلوگیری شده بود.

دادستان کازرون با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان چوب گفت: صیانت از ذخائر طبیعی و انفال، خط قرمز دستگاه قضایی است و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه، تا پاک‌سازی کامل منطقه با جدیت ادامه دارد.

گفتنی است جنگل های بلوط منطقه کازرون به‌عنوان بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کُره ارژن و پریشان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

