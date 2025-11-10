خبرگزاری کار ایران
توهین به اشخاص در صدر عناوین اتهامی ثبت شده در محاکم قضایی مازندران

توهین به اشخاص در صدر عناوین اتهامی ثبت شده در محاکم قضایی مازندران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: توهین به اشخاص در صدر عناوین اتهام ثبت شده در محاکم قضایی مازندران قرار دارد و در ۶ ماهه نخست امسال ۲۸ هزار و ۱۴۹ فقره شکایت در این راستا در محاکم قضایی استان ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، افزود: در برنامه ابلاغی به این معاونت در سال جاری ۱۱ بخش مورد توجه قرار گرفته که ۹ قسمت آن مرتبط با کاهش خشونت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: در این خصوص، متولیان دستگاه‌های ذیربط موظفند ضمن عمل به تکالیف خود در حوزه امور اجتماعی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی خصوصاً خشونت در جامعه مفید و مثمر ثمر باشند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آمار ۶ ماهه جرائم در استان، تصریح کرد: در صدر اتهامات ثبت شده استان در نیمه نخست سال جاری، توهین به اشخاص قرار دارد که در این راستا ۲۸ هزار و ۱۴۹ فقره شکایت در محاکم قضایی استان ثبت شده است و ضرب و جرح عمدی و سرقت مستوجب تعزیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که ۴۵ هزار و ۵۲۱ فقره از پرونده‌های قضایی استان را جرائم مرتبط با خشونت تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: ضرب و جرح عمدی با ۱۶ هزار و ۸۶۸ فقره پرونده در رتبه اول و تهدید به قتل در مراتب بعدی این حوزه مشاهده می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی تاکید کرد: در جلسه امروز مصوب شد محله‌ها و گروه‌های آسیب پذیر استان مورد شناسایی قرار گرفته و کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی با مسئولیت استانداری و حضور همه دستگاه‌ها، برنامه ریزی و اجرا شود.

گفتنی است در این جلسه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و سایر حضار نیز موارد مورد نظر خود در خصوص موارد مطروحه در جلسه را ارائه دادند و در این خصوص گفتگو و تبادل نظر شد.

