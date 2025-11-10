۳ کارگاه و کارواش آلوده به لارو پشه آئدس در بندرعباس پلمب شدند

به گزارش ایلنا از بندرعباس، اصغر زائری، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با اشاره به اهمیت بهسازی محیط بعنوان مهمترین و موثرترین راه پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس و بیماری تب دنگی، گفت: همزمان با ادامه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در سطح شهر بندرعباس برای مقابله با ناقل بیماری تب دنگی (پشه آئدس)، تیم‌های مشترک بازرسی واحد سلامت کار مرکز بهداشت با همکاری پلیس اماکن، با حکم دادستانی و پس از مهلت قانونی جهت رفع نواقص، دو واحد کارگاه ساختمانی و یک کارواش به دلیل عدم بهسازی محیط، تجمع آب های راکد و وجود کانون های فعال لاروی پشه آئدس، پلمب کردند.

اصغر زائری افزود: این اقدام در چارچوب وظایف قانونی در برنامه پیشگیری و مقابله با وفور پشه آئدس و بیماری تب دنگی به منظور قطع زنجیره رشد و تکثیر پشه آئدس، پس از اخطار اولیه جهت رفع نواقص در شهر بندرعباس صورت گرفت.

زائری تصریح کرد: این بازرسی‌ها، با تمرکز ویژه‌ای بر مکان‌های که پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به زیستگاه های فعال و مستعد رشد و تکثیر پشه آئدس دارند انجام می شود که این واحدها بدلیل داشتن مکان های دارای لارو پشه آئدس و کانون فعال لاروی و ناقل بیماری تب دنگی، پس از بازرسی اولیه، اخطار جهت رفع نواقص، به دلیل عدم رعایت بهسازی محیط پلمب شد.

انتهای پیام/