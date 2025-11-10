خبرگزاری کار ایران
واژگونی خودروی سارقان سیم برق در شفت/۲ مرد دستگیر و یک زن جان باخت

واژگونی خودروی سارقان سیم برق در شفت/۲ مرد دستگیر و یک زن جان باخت
فرمانده انتظامی شفت از دستگیری دو مرد سارق و کشته شدن یک زن سابقه‌دار در جریان تعقیب و گریز پلیس با سارقان سیم برق در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از شفت، سرهنگ سهراب صفری  امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: در ساعت ۵ بامداد روز جاری مأموران انتظامی حین گشت زنی به در محلی تاریک و دورافتاده در یکی از روستاهای این شهرستان به افرادی در حال سرقت سیم از تیر چراغ برق برخورد کردند.

وی با بیان اینکه سارقان با مشاهده پلیس با یک دستگاه خودروی پژو پارس پلاک مخدوش اقدام به فرار نمودند افزود: خودروی سارقان در عملیات تعقیب و مراقبت به علت سرعت زیاد از مسیر اصلی منحرف، واژگون و متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت با بیان اینکه ۲ مرد ۳۱ و ۳۲ ساله و یک خانم سارق غیربومی پس از توقف خودرو دستگیر و آلات و ادوات سرقت سیم برق از خودروی متهمان کشف شد بیان داشت: راننده خودرو که خانمی ۴۰ ساله بود در این حادثه به شدت مجروح و در حین انتقال به بیمارستان فوت کرد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه برابر بررسی‌های صورت گرفته از سامانه پلیس مشخص شد که متهمان مرد، ۱۷ فقره سابقه کیفری سرقت و مواد مخدر و خانم فوت شده ۳ سابقه کیفری سرقت در پرونده خود دارند افزود: پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

