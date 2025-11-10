مجروح شدن یک دانش آموز خمامی با چاقوی همکلاسی
یک دانش آموز ۱۴ ساله پایه متوسطه اول در یکی از مدارس غیردولتی شهر خمام، از ناحیه بازو با چاقوی همکلاسی خود مجروح شد.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس اداره آموزش و پرورش خمام گفت:یکی از دانش آموزان به دلیل بازی و شیطنت نوجوانی، با چاقو دانش آموز ۱۴ ساله کلاس هشتم را از ناحیه بازو زخمی کرد.
این دانش آموز به یکی از بیمارستانهای خصوصی رشت منتقل شد و بررسیهای خبرنگار ما از این بیمارستان حاکیست که پزشک معالج، زخم این دانش آموز را که سطحی و به طول ۱۰ سانت در ساعد دست چپ بود ولی خونریزی فعال و شدید نداشت، در اتاق عمل بخیه زد و وی را پس از چند ساعت از بیمارستان ترخیص کرد.
بلقیس زحمتکش افزود: پس از این اتفاق به سرعت همکاران حراست و کارشناسان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و پس از تنظیم صورتجلسه اولیه، اولیای طرفین به مدرسه دعوت شدند.
وی با تاکید بر اینکه این حادثه به دلیل درگیری ایجاد نشد گفت: بازی و شیطنت های نوجوانی سبب این حادثه شده است.