مجروح شدن یک دانش آموز خمامی با چاقوی همکلاسی

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس اداره آموزش و پرورش خمام گفت:یکی از دانش آموزان به دلیل بازی و شیطنت نوجوانی، با چاقو دانش آموز ۱۴ ساله کلاس هشتم را از ناحیه بازو زخمی کرد.

این دانش آموز به یکی از بیمارستان‌های خصوصی رشت منتقل شد و بررسی‌های خبرنگار ما از این بیمارستان حاکیست که پزشک معالج، زخم این دانش آموز را که سطحی و به طول ۱۰ سانت در ساعد دست چپ بود ولی خونریزی فعال و شدید نداشت، در اتاق عمل بخیه زد و وی را پس از چند ساعت از بیمارستان ترخیص کرد.

بلقیس زحمتکش افزود: پس از این اتفاق به سرعت همکاران حراست و کارشناسان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و پس از تنظیم صورتجلسه اولیه، اولیای طرفین به مدرسه دعوت شدند.

وی با تاکید بر اینکه این حادثه به دلیل درگیری ایجاد نشد گفت: بازی و شیطنت های نوجوانی سبب این حادثه شده است.

