خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم قولنامه برای املاک دارای سند حدنگار نیستند

بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم قولنامه برای املاک دارای سند حدنگار نیستند
کد خبر : 1711903
لینک کوتاه کپی شد.

نشست تخصصی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش‌های آن» با حضور جمعی از کارشناسان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست مشاور مدیرکل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهم‌ترین هدف آن را «ساماندهی و ترویج اسناد رسمی و نظم‌دهی به معاملات» عنوان کرد و افزود: هدف نهایی این قانون دفاع از حقوق جامعه در حوزه معاملات است.

کاظم احمدی با بیان اینکه این قانون با تدابیرمقام معظم رهبری و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی به تصویب رسیده است، اظهار داشت: تبصره (۴) ماده (۱) این قانون صراحت دارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (سوم تیرماه ۱۴۰۳)، مشاوران و بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی دارای سند حدنگار نیستند و تنها می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

احمدی با تأکید بر ضرورت تبیین این قانون برای ارتقای آگاهی عمومی تصریح کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک به‌عنوان متولی اجرای این قانون، نیازمند همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هستند تا اجرای بهینه و نهادینه‌سازی آن در جامعه محقق شود.

وی با اشاره به جایگاه «ثبت رسمی» و «سند رسمی» در پیشگیری از بروز معضلات ناشی از اسناد عادی افزود: اجرای درست این قانون، گامی مهم در جهت ایجاد نظم حقوقی، شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مردم خواهد بود.

در ادامه نشست نیز دیگر مدعوین ضمن بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به طرح پرسش‌ها و بررسی چالش‌های اجرایی آن پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ