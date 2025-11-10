خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

انهدام باند سارقان ۱۵ میلیارد تومانی طلاجات منازل گلستان در تهران

فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای سارقان منازل که بیش از ۱۵ میلیارد تومان طلا و جواهرات از شهروندان گلستانی به سرقت برده بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سردار سعید دادگر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل به شیوه «توپی‌زنی» در گرگان و سایر شهرستان‌های استان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. 

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک باند غیربومی شدند که پس از ورود به استان، با اجاره منزل و استفاده از خودروهای سرقتی با پلاک مخدوش، اقدام به سرقت از منازل شهروندان کرده بودند. 

به گفته فرمانده انتظامی استان، این افراد طی چندین فقره سرقت، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال طلا، جواهرات و اشیای قیمتی را به سرقت برده و سپس متواری شده بودند. 

سردار دادگر خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، مأموران پلیس در یک عملیات غافلگیرانه، سه نفر از اعضای اصلی باند را در تهران دستگیر کرده و در بازرسی از خودرو و مخفیگاه آنان، مقادیری طلاجات و اقلام قیمتی مسروقه کشف و ضبط کردند. 

سردار دادگر در پایان با تاکید بر تداوم تحقیقات پلیس از متهمان به شهروندان توصیه کرد: ضمن اطمینان از ایمنی قفل و درب‌های ورودی منازل، از نگهداری مقادیر زیاد طلا و وجه نقد در خانه خودداری کرده و در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک در محل سکونت، موضوع را فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

