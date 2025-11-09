کشف 2 انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرستان اراک / کشف 40 تن کالا به ارزش 108 میلیارد ریال

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی افزود: در اجرای طرح مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی، از احتکار و محل دپوی مقادیر زیادی کالاهای اساسی در شهرستان اراک مطلع شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی 2 انبار کالاهای اساسی مورد شناسایی قرار گرفت. در بازرسی پلیس از این انبارها، 40 تن 870 کیلوگرم کالای اساسی شامل برنج، چای، روغن و آرد قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای احتکار شده در این انبارها را 108 میلیارد ریال اعلام کردند. در این راستا 2 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

