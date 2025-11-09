خبرگزاری کار ایران
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف 2 انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرستان اراک / کشف 40 تن کالا به ارزش 108 میلیارد ریال

کد خبر : 1711719
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی به شناسایی 2 انبار احتکار کالاهای اساسی اشاره کرده و گفت: بیش از 40 تن کالاهای اساسی احتکار شده به ارزش 108 میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان در شهرستان اراک کشف شد.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی افزود: در اجرای طرح مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی، از احتکار و محل دپوی مقادیر زیادی کالاهای اساسی در شهرستان اراک مطلع شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی 2 انبار کالاهای اساسی مورد شناسایی قرار گرفت. در بازرسی پلیس از این انبارها، 40 تن 870 کیلوگرم کالای اساسی شامل برنج، چای، روغن و آرد قاچاق کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای احتکار شده در این انبارها را 108 میلیارد ریال اعلام کردند. در این راستا 2 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

