به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ادعای مالکیت تعدادی از ورثه نسبت به ملک زورخانه مرحوم عمادی ساری و اراضی اطراف آن و اهمیت موضوع، با توجه به نگرانی و مراجعه مکرر مردم جهت رفع این مشکل، ورود به موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که طبق تحقیقات دادگاه، ملک مذکور توسط ورثه مالک اصلی در سال ۱۳۴۱ در اختیار وکیل قانونی مشارالیه قرار گرفته تا جهت موارد عام المنفعه مورد بهره برداری قرار گیرد، تاکید کرد: وکیل قانونی ورثه نیز ملک را جهت احداث ورزشگاه و زورخانه به شهرداری وقت ساری و در ادامه شهرداری نیز به اداره تربیت بدنی وقت واگذار کرده و در آن مکان زورخانه احداث شده است.

وی با بیان اینکه زورخانه مرحوم عمادی با مالکیت اداره ورزش و جوانان 6 دهه قدمت داشته و در اختیار مردم مرکز مازندران بوده است، افزود: با ورود نسل بعدی ورثه به موضوع و ادعای مالکیت نسبت به ملک مذکور، با توجه به قدمت موضوع و عدم ارائه مستندات لازم توسط اداره کل ورزش، حکم بدوی به نفع ورثه صادر و زورخانه مرحوم عمادی پس از خلع ید، تعطیل شد.

پوریانی در ادامه به ورود شورای قضایی مازندران به موضوع و ارجاع امر به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اشاره کرد و افزود: با کشف اسناد مکتوم مبنی بر انتقال صحیح ملک به تربیت بدنی وقت، اداره ورزش و جوانان، نسبت به مطرح نمودن تقاضای اعاده دادرسی اقدام کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با تایید قانونی بودن نقل و انتقال ملک زورخانه مرحوم عمادی ساری به به اداره کل ورزش و جوانان مازندران و احراز مالکیت این اداره کل به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن پذیرش اعاده دادرسی در دادگاه، ملک زورخانه مجدداً در اختیار مردم قرار گرفت.

پوریانی خاطرنشان کرد: با ورود قاطع و جدی دستگاه قضایی استان مازندران در راستای حفظ حقوق عامه، قدیمی ترین زورخانه شهرستان ساری مجددا ًاحیا شده و به مردم بازگشت.

