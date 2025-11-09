خبرگزاری کار ایران
مسمومیت ۲۶ نفر در ایلام با گاز مونوکسید

کد خبر : 1711706
رئیس اورژانس ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۶ نفر در استان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند.

به گزارش ایلنا از ایلام، حمید صفر پور گفت: از این تعداد ۲۲ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴ مورد نیز در محل حادثه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی درمان شدند.

وی افزود: این آمار در شهرستان‌های ایلام با ۱۱ مورد، مهران ۷، چرداول ۲، ایوان ۲، سیروان ۲، دهلران ۱ و دره شهر نیز ۱ مورد ثبت شده است.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: خوشبختانه در سال جاری تاکنون فوتی بر اثر مسمومیت با کاز مونوکسید کربن در استان ثبت نشده است که با نصب وسایل گرماسوز استاندارد می‌توان از این مهم پیشگیری کرد.

صفر پور عنوان کرد: مونوکسیدکربن یک گاز بی‌رنگ است که به قاتل خاموش معروف است و به راحتی می‌تواند سیستم تنفسی را مختل کند که بطور معمول با شروع فصل سرد افزایش می‌یابد.

وی بیان داشت: علایم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، کاهش تمرکز، بیهوشی و... است که در نهایت می‌تواند منجر به مرگ شود.

