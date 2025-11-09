به گزارش ایلنا، احمد اسدی افزود: سطح زیرکشت باغ‌های پسته استان مرکزی 15 هکتار است و میانگین تولید این محصول در استان حدود 1300 کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود. به دلیل مشکلات پیش آمده کیفیت محصول نیز تحت تأثیر قرار گرفته و بخشی از پسته برداشت‌شده پوک بود.

وی به حجم صادرات محصول پسته استان مرکزی و کشورهای مقصد این محصول اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حدود 70 تا 75 درصد پسته تولیدی این استان به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر شده که ارزش اقتصادی حاصل از این صادرات حدود 12 میلیون دلار برآورد می‌شود.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: بیشتر باغ‌های پسته این استان مدرن هستند و تا 20 آبان ماه طبق روال معمول از طریق چاه‌های آب آبیاری می‌شوند. اما پس از این تاریخ چاه‌ها خاموش شده و در این راستا بارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت باغ‌ها خواهد داشت.

اسدی تصریح کرد: در فصل زمستان عملیات موسوم به «آب‌شویی» باید انجام شود تا رسوبات ناشی از آبیاری قطره‌ای که در سطح خاک تجمع یافته‌اند، به لایه‌های پایین‌تر منتقل شوند. در صورت نبود امکان روشن‌کردن چاه‌ها و اجرای این عملیات، تولید سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد و تناژ محصول کاهش می‌یابد.

وی بیان داشت: این استان رتبه ششم کشور در تولید پسته را دارد و بزرگترین باغ پسته ارگانیک کشور به مساحت 850 هکتار نیز در این استان واقع شده است. این باغ موفق به دریافت گواهی ارگانیک از کشور آلمان شده است. حفظ این جایگاه نیازمند تامین آب کافی و استمرار حمایت‌های زیرساختی است.

