در آستانه هفته کتاب؛
سیاه چادرهای فارس میزبان اردوی کتابخوانی میشوند
با اجرای طرحهای فرهنگی متنوع در میان عشایر، امسال همزمان با آغاز سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کتاب و اندیشه به قلب کوچنشینان فارس میرود.
به گزارش ایلنا، اردوی کتابخوانی عشایر که طی سالهای اخیر به یکی از برنامههای شاخص فرهنگی کشور بدل شده، امسال نیز با حضور گسترده دستگاههای اجرایی، فرهنگی و آموزشی در مناطق عشایری استان فارس برگزار میشود.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان فارس با اشاره به اینکه برنامههای هفته کتاب برای عشایر استان نیز اجرا میشود، گفت: یکی از این برنامهها، اجرای اردوی کتابخوانی در میان عشایر است.
محمدحسین فیروزی امروز یکشنبه ١٨آبان در نشست خبری طرحهای کتابخوانی جامعه عشایر فارس که با حضور مدیران کتابخانههای عمومی، آموزش و پرورش عشایر، امور اجتماعی استانداری، بسیج عشایر و امور عشایری فارس در سالن کتابدار کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی برگزار شد، با اشاره به آغاز سیوسومین هفته کتاب از ۲۴ آبانماه جاری افزود: در سه سال گذشته استان فارس به یمن طرحهای خلاقانه جزو استانهای پیشرو در این زمینه بوده است.
وی ادامه داد: اداره کل کتابخانههای عمومی استان طی سه سال گذشته اقدام به برنامهریزی اردوی کتابخوانی عشایری کرده و توانسته با کمک مجموعههای مختلف، در این حوزه نیز پیشرو باشد.
فیروزی از دسترسپذیری فرهنگی به محتواهای آموزشی در قالب این طرحها یاد کرد و گفت: اردوهای کتابخوانی عشایر با محوریت خانواده در مناطق مختلف استان برگزار میشود و این اردوها تنها مختص دانشآموزان نیست. بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی در این اردوها مشارکت دارند و هر رویداد فرهنگی یکروزه، محور حل مشکل منطقه محل اجرای اردو نیز خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس از اجرای نخستین اردوی کتابخوانی عشایر در سال جاری در دهه اول آذرماه خبر داد و گفت: این اردو در منطقه «بیخ و بنگل» داراب برگزار میشود و توانسته خدمات فرهنگی را به سیاهچادرها ببرد.
وی همچنین اجرای طرح «آب و کتاب» را در راستای تحقق عدالت فرهنگی در نقاط محروم دانست و افزود: در این طرح، کتاب و نشریات از طریق خودروهای آبرسان به مناطق عشایری ارسال میشود و مرحله دوم آن با ۵۵ خودرو در ۲۲ شهرستان اجرا خواهد شد.
فیروزی از اجرای رویداد «سفیر کتاب ۲» با همکاری آموزش و پرورش عشایری فارس خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با کمک ۴۰ سفیر و راهبر آموزشی، کتاب و نشریات را به ۵۳۰ مدرسه عشایری استان برسانیم.
مدیرکل کتابخانههای فارس با بیان اینکه این چرخه تا پایان سال تحصیلی بهصورت مستمر ادامه دارد، گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای اداره کل در این روند همکاری میکنند تا عمقبخشی به کتابخوانی در میان عشایر فارس تحقق یابد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس در ادامه از برگزاری جشنواره کتابخوانی دانشآموزان عشایر خبر داد و افزود: این جشنواره علاوه بر ارزیابی طرحها، دانشآموزان را بهعنوان پیشران کتابخوانی در جامعه عشایری معرفی میکند و آیین پایانی آن اردیبهشتماه برگزار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح «پیک هدهد سفید» خبر داد و گفت: سه هزار جلد پیک در مرحله نخست میان دانشآموزان عشایری توزیع میشود.
خدمات فرهنگی و اجتماعی زیبنده عشایر است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به فلسفه عدالت در جوامع امروز گفت: عدالت به معنای فراهمسازی فرصتهای برابر برای همه اقشار جامعه است و یکی از جلوههای آن، ارائه خدمات فرهنگی به جامعه عشایری است.
محمدحسن موسوی افزود: هرچند کتاب در جامعه عشایر در نگاه نخست ممکن است زودبازده نباشد، اما نفس این اقدام، زیبا و ارزشمند است. فارس بهعنوان بزرگترین جامعه عشایری کشور، شایسته چنین سرمایهگذاریهای اجتماعی است.
وی با تأکید بر اینکه کتاب محور اندیشههای عقلانی و اجتماعی است، خواستار استمرار این برنامهها شد.
در ادامه، فرمانده بسیج سپاه عشایر فارس نیز گفت: جامعه عشایری فارس در عین مظلومیت، جامعهای مقتدر است و مدیران این قشر تعامل و هماهنگی مثالزدنی دارند.
سیدمحمد شکوهی افزود: بسیج عشایری علاوه بر پویشهای کتابخوانی رایج، پویش مستقلی با عنوان «خط امین» از هفته بسیج آغاز میکند.
وی با اشاره به پیشینه کتابخوانی در میان عشایر فارس گفت: دو ویژگی همواره در میان عشایر برجسته بوده است؛ علاقه به گوش دادن به رادیو و مطالعه کتاب.
شکوهی از برگزاری اردوی کتابخوانی در یکی از مناطق عشایری از ۳۰ آذرماه خبر داد.
عبدالحمید کریمی، مدیرکل امور عشایری فارس نیز در این نشست با اشاره به خاستگاه نهضت سوادآموزی در استان فارس و نقش زندهیاد محمد بهمنبیگی، پدر آموزش عشایری ایران گفت: عشایر فارس از نظر قومیت و زبان، رنگینکمان اقوام کشورند و با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات فرهنگی متعددی برای آنان اجرا شده است.
وی افزود: طرح «آب و کتاب» نخستین بار در کشور از استان فارس آغاز شد و اولین مرحله آن در مناطق عشایری جهرم اجرا گردید. به گفته وی، اجرای این طرحها میتواند گامی مؤثر در ارتقای فرهنگی جامعه عشایری باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش عشایر استان فارس نیز هدف اصلی این سازمان را تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: رویکرد کتابخانههای عمومی در این زمینه ستودنی است و مجموعه ما از آن استقبال میکند.
میثم رضازاده چگینی، افزود: یکی از اقدامات شاخص، دایمیشدن کتابخانهها در مدارس شبانهروزی است. همچنین طرح «سفیر کتاب» و «آب و کتاب» که با همکاری امور عشایر انجام میشود، تأثیر چشمگیری در گسترش فرهنگ مطالعه در میان عشایر فارس داشته است.