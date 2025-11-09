دبیر ستاد انتخابات فارس:
انتخابات الکترونیک شوراها، نویدبخش انتخاباتی سالم و شفاف است
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس و دبیر ستاد انتخابات استان، با تاکید بر اهمیت آموزش و هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات گفت: برای نخستینبار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمام الکترونیک برگزار میشود که این مهم نویدبخش انتخاباتی سالم و شفاف خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در حاشیه همایش مشترک فرمانداران، ستاد انتخابات استان، مراجع پنجگانه و دبیر اجرایی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جمع خبرنگاران افزود: به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات، جلسات مشترکی با اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین مراجع پنجگانه استعلامی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در راستای آموزش فرمانداران و آمادهسازی فرایند برگزاری انتخابات، جلسات متعددی با فرمانداران، بخشداران و کارشناسان حوزه فناوری تشکیل شده و علاوه بر این، نشستهایی نیز بهصورت منطقهای در سطح کشور با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور، دبیر ستاد انتخابات و سایر کمیتههای ستاد انتخابات کشور در استان کرمان و با حضور فرمانداران استانهای فارس، کرمان و یزد برگزار گردید.
علوی با اشاره به ویژگی مهم انتخابات پیشرو خاطرنشان کرد: برای نخستینبار، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد که این شیوه، نویدبخش برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و شفاف است و دغدغه همه انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را برطرف خواهد کرد.
دبیر ستاد انتخابات فارس، با تاکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر «حقالناس» بودن رای مردم تصریح کرد: این موضوع در انتخابات پیشرو سرلوحه کار تمامی عوامل و دستاندرکاران برگزاری انتخابات قرار خواهد گرفت.
علوی افزود: از مردم استان فارس انتظار داریم در جریان انتخابات شوراها به عنوان پارلمان محلی و پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت، نسبت به شناسایی افراد دلسوز، متعهد و متخصص اقدام کنند تا شاهد شکلگیری شوراهایی توانمند باشیم.
وی ادامه داد: قطعا یک شورای توانمند خواهد توانست که شهردار و دهیاری کارآمد را برگزینند و در توسعه همهجانبه شهر یا روستا نقشآفرینی موثری داشته باشد.