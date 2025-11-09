دادستان ایذه برای ایمنسازی محورهای این شهرستان، یک ماه فرصت داد
دادستان ایذه بر ایمنسازی محورهای مواصلاتی این شهرستان تاکید نمود و به دستگاههای متولی،مهلت یک ماهه داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه دادسرای ایذه با موضوع ایمنسازی جادهها و معابر این شهرستان با حضور مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شد.
در این کارگروه، تعریض، ایجاد روشنایی و نصب دوربینهای کنترل سرعت در محورهای حادثهخیز از جمله جاده کمربندی و محور «پیان» مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین رفع مشکل روشنایی و نصب دوربین در مسیرهای حادثهساز درونشهری از دیگر موضوعات مطروحه در این کارگروه بود.
صادق دقیقان، دادستان عمومی و انقلاب ایذه با اشاره به مصوبات این کارگروه ضمن تاکید بر ایمنسازی محورهای این شهرستان، مهلت یک ماهه به دستگاههای مربوطه برای اجرای این مصوبات تعیین کرد.