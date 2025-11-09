خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان ایذه برای ایمن‌سازی محور‌های این شهرستان، یک ماه فرصت داد

دادستان ایذه برای ایمن‌سازی محور‌های این شهرستان، یک ماه فرصت داد
کد خبر : 1711629
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان ایذه بر ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی این شهرستان تاکید نمود و به دستگاه‌های متولی،مهلت یک ماهه داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه دادسرای ایذه با موضوع ایمن‌سازی جاده‌ها و معابر این شهرستان با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

در این کارگروه،  تعریض، ایجاد روشنایی و نصب دوربین‌های کنترل سرعت در محور‌های حادثه‌خیز از جمله جاده کمربندی و محور «پیان» مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین رفع مشکل روشنایی و نصب دوربین در مسیر‌های حادثه‌ساز درون‌شهری از دیگر موضوعات مطروحه در این کارگروه بود.

صادق دقیقان،   دادستان عمومی و انقلاب ایذه با اشاره به مصوبات این کارگروه ضمن تاکید بر  ایمن‌سازی محور‌های این شهرستان، مهلت یک ماهه به دستگاه‌های مربوطه برای اجرای این مصوبات تعیین کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ