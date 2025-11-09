خبرگزاری کار ایران
دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو در فارس برگزار می شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو در حمایت و کاربست پژوهش و فناوری همزمان با هفته پژوهش و فناوری در استان فارس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب اعلام کرد: استان فارس با بیش از ۴ هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری، ۳۷۰ شرکت دانش‌بنیان، حدود ۹۰ مرکز علمی و دانشگاهی، سه پارک علم و فناوری مصوب، بیش از ۲۲۰ هزار واحد صنفی و حدود ۸۰۰ معدن، ظرفیت بالایی برای گسترش همکاری میان صنعت، جامعه، دانشگاه و شرکت‌های فناور دارد.

مجرب، بیان کرد: پژوهش و فناوری موتور حرکت و پویایی صنایع به شمار می‌رود. در شرایطی که بخش صنعت با چالش‌هایی چون افزایش هزینه تولید، محدودیت منابع و رقابت فزاینده روبه‌رو است، بهره‌گیری از نتایج پژوهش و فناوری می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات داشته باشد.

مدیرکل صمت فارس هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق و حمایت از واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری فعال در حوزه‌های پژوهش، تحقیق و توسعه، فناوری‌های نو و نوآوری عنوان کرد و افزود: از جمله شاخص‌های ارزیابی در این جشنواره می‌توان به دارا بودن مجوز تحقیق و توسعه، مجوز دانش‌بنیانی، ثبت اختراع، همکاری با دانشگاه، بومی‌سازی محصولات و جلوگیری از خروج ارز اشاره کرد.

مجرب در ادامه توضیح داد: از ۱۷ آبان‌ماه فراخوان ثبت‌نام منتشر شده و شرکت‌ها تا ۲۲ آبان‌ماه فرصت دارند فرم‌های مربوط را تکمیل کنند. پس از ارزیابی توسط داورانی از دانشگاه و صنعت، در مراسمی که پنجم آذرماه برگزار می‌شود از واحدهای برتر تجلیل خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان از همه واحدهای صنعتی، معدنی، فنی و مهندسی، صنفی و بازرگانی که در زمینه پژوهش و فناوری فعالیت مؤثر دارند، برای شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

