انهدام اعضای باند کلاهبرداران ٢٠٠ میلیاردی آپارتمان در شیراز

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرجع قضایی (بازپرسی شعبه ٢۵ دادسرای ناحیه ٢) مبنی بر دستگیری کلاهبرداران اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: ماموران آگاهی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیات غافل‌گیرانه ٤ نفر را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهمان به ٤ فقره کلاهبرداری به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال در زمینه پیش‌فروش آپارتمان اعتراف کردند، به شهروندان توصیه کرد: خریداران می‌بایست پیش از عقد قرارداد از صحت اطلاعاتی که درباره ملک ارائه می‌شود، مطمئن شوند و هنگام خرید ملک، زمین و آپارتمان هر دوی سوی قرارداد، هم خریدار و هم فروشنده باید از وضعیت سند آگاهی داشته باشند.

