خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

انهدام اعضای باند کلاهبرداران ٢٠٠ میلیاردی آپارتمان در شیراز

انهدام اعضای باند کلاهبرداران ٢٠٠ میلیاردی آپارتمان در شیراز
کد خبر : 1711619
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای باند ٤ نفره کلاهبرداران حرفه‌ای پیش‌فروش آپارتمان به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی  در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرجع قضایی (بازپرسی شعبه ٢۵ دادسرای ناحیه ٢) مبنی بر دستگیری کلاهبرداران اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: ماموران آگاهی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیات غافل‌گیرانه ٤ نفر را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهمان به ٤ فقره کلاهبرداری به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال در زمینه پیش‌فروش آپارتمان اعتراف کردند، به شهروندان توصیه کرد: خریداران می‌بایست پیش از عقد قرارداد از صحت اطلاعاتی که درباره ملک ارائه می‌شود، مطمئن شوند و هنگام خرید ملک، زمین و آپارتمان هر دوی سوی قرارداد، هم خریدار و هم فروشنده باید از وضعیت سند آگاهی داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ