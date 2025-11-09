رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛
انهدام اعضای باند کلاهبرداران ٢٠٠ میلیاردی آپارتمان در شیراز
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای باند ٤ نفره کلاهبرداران حرفهای پیشفروش آپارتمان به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرجع قضایی (بازپرسی شعبه ٢۵ دادسرای ناحیه ٢) مبنی بر دستگیری کلاهبرداران اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی گفت: ماموران آگاهی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه ٤ نفر را دستگیر کنند.
سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهمان به ٤ فقره کلاهبرداری به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال در زمینه پیشفروش آپارتمان اعتراف کردند، به شهروندان توصیه کرد: خریداران میبایست پیش از عقد قرارداد از صحت اطلاعاتی که درباره ملک ارائه میشود، مطمئن شوند و هنگام خرید ملک، زمین و آپارتمان هر دوی سوی قرارداد، هم خریدار و هم فروشنده باید از وضعیت سند آگاهی داشته باشند.