تصادف در مسیر ایرانشهر - سرباز؛ برخورد اتوبوس با خاور یک کشته و ۱۱ مجروح بر جا گذاشت

به گزارش ایلنا، علیرضا ایرندگانی روز یکشنبه اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در مسیر ایرانشهر به سرباز، در محدوده دوراهی «زبری بگ»، تصادف بین یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه کامیون خاور رخ داد.

وی بیان کرد: بر اثر این برخورد شدید، متأسفانه یک نفر در دم جان باخت و ۱۱ نفر از شهروندان ایرانشهری مجروح شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه اورژانس پیش‌بیمارستانی، توسط پنج دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس هوایی، جهت ادامه درمان تخصصی به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) ایرانشهر منتقل شدند.

