برخورد شدید وانت با سمند در ازنا ۲ کشته و مجروح برجاگذاشت
مدیر فوریت‌های پزشکی ازنا از برخورد شدید دو دستگاه خودرو وانت و سمند در جاده ازنا_برناباد با ۲کشته و مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهران دهقانی امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۳ امروز برخورد شدید دو دستگاه خودرو وانت پیکان و سمند در محور ازنا_برناباد محدوده نوروزآباد به وقوع پیوست. 

وی تصریح کرد: درپی اعلام وقوع این حادثه  به مرکز ارتباطات اورژانس، پرسنل اورژانس در اسرع وقت وارد عمل شده و با اعزام ۲ دستگاه آمبولانس پیشرفته به موقعیت مکانی حادثه، تلاش‌های امدادی خود را آغاز نمودند. 

مدیر فوریت‌های پزشکی ازنا  گفت: پس از حضور سریع تیم‌های اورژانس در محل سانحه علیرغم تلاش امدادگران در انجام اقدامات درمانی اولیه راننده سمند به علت کثرت جراحات در دم جان باخت و مصدوم حادثه به منظور دریافت مراقبت‌های تخصصی و ادامه فرآیند درمان، به بیمارستان امام علی (ع) ازنا منتقل شد.

 

