معاون استانداری لرستان :
آموزش و مهارتآموزی؛ محور بازتوانی اجتماعی از ارکان اصلی بازگشت معتادان به جامعه است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: آموزش و مهارتآموزی؛ محور بازتوانی اجتماعی از ارکان اصلی بازگشت معتادان به جامعه است.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه هجدهم آبان ماه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهارداشت: در مسیر مبارزه با مواد مخدر باید با برنامهریزی منسجم در چهار حوزه پیشگیری، درمان، صیانت و بازتوانی اجتماعی معتادان، حرکت هماهنگ و مؤثر صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری، نیازمند هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها هستیم و در این مسیر، نقش رسانهها و مراکز آموزشی بسیار کلیدی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: آگاهسازی عمومی، آموزش در مدارس و دانشگاهها و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی میتواند به شکلگیری رفتارهای پیشگیرانه در جامعه کمک کند.
پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت بخش درمان تصریح کرد: بخش مهمی از مباحث جلسه امروز به چالشهای مراکز ماده ۱۶ اختصاص داشت.
وی گفت: امروز مجوز تأسیس یک مرکز جدید ماده ۱۶ در بروجرد صادر شد و در خرمآباد نیز موضوع افزایش ظرفیت مرکز از ۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر در دست بررسی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: افزایش ظرفیت باید همزمان با تقویت کادر درمان، امکانات رفاهی، تغذیه و نظارتهای کارشناسی انجام شود تا اطمینان لازم از کیفیت خدمات حاصل گردد.
پورعلی با تأکید بر لزوم تأمین مطالبات مراکز ماده ۱۶ از دستگاههای مختلف گفت: این مطالبات باید بهگونهای تأمین شود که چرخه تولید بدهی و مطالبه پایان یابد و نظام مالی این مراکز به ثبات برسد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه بخش صیانت و بازتوانی از ارکان اصلی بازگشت معتادان به جامعه است، اظهار کرد: آموزشهای مهارتی در مراکز ماده ۱۶ باید تقویت شود و سازمان آموزش فنی و حرفهای و مراکز مشاوره نقش مؤثر و فعالی در این زمینه ایفا کنند.