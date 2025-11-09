به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه هجدهم آبان ماه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهارداشت: در مسیر مبارزه با مواد مخدر باید با برنامه‌ریزی منسجم در چهار حوزه پیشگیری، درمان، صیانت و بازتوانی اجتماعی معتادان، حرکت هماهنگ و مؤثر صورت گیرد.

وی افزود: در حوزه پیشگیری، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها هستیم و در این مسیر، نقش رسانه‌ها و مراکز آموزشی بسیار کلیدی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: آگاه‌سازی عمومی، آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری رفتارهای پیشگیرانه در جامعه کمک کند.

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت بخش درمان تصریح کرد: بخش مهمی از مباحث جلسه امروز به چالش‌های مراکز ماده ۱۶ اختصاص داشت.

وی گفت: امروز مجوز تأسیس یک مرکز جدید ماده ۱۶ در بروجرد صادر شد و در خرم‌آباد نیز موضوع افزایش ظرفیت مرکز از ۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر در دست بررسی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: افزایش ظرفیت باید همزمان با تقویت کادر درمان، امکانات رفاهی، تغذیه و نظارت‌های کارشناسی انجام شود تا اطمینان لازم از کیفیت خدمات حاصل گردد.

پورعلی با تأکید بر لزوم تأمین مطالبات مراکز ماده ۱۶ از دستگاه‌های مختلف گفت: این مطالبات باید به‌گونه‌ای تأمین شود که چرخه تولید بدهی و مطالبه پایان یابد و نظام مالی این مراکز به ثبات برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه بخش صیانت و بازتوانی از ارکان اصلی بازگشت معتادان به جامعه است، اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی در مراکز ماده ۱۶ باید تقویت شود و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز مشاوره نقش مؤثر و فعالی در این زمینه ایفا کنند.

انتهای پیام/