مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان خبرداد:

پیدا شدن ۲ کوهنورد گمشده در ارتفاعات بالادست ماسوله

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: ۲ نفر از ۳ کوهنوردی که از روز جمعه در ارتفاعات ماسوله گم شده بودند با تلاش امدادگران این جمعیت در منطقه گورخونی پیدا شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی اظهار کرد: ۳ مرد در محدوده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال که از روز جمعه ۱۶ آبان برای کوهنوردی، به ییلاقات بالادست ماسوله رفته بودند، گم شدند، اما با تلاش امدادگران از ظهر روز گذشته، تاکنون، ۲ نفر از آن‌ها پیدا شدند.

وی با بیان اینکه یکی از ۲ کوهنورد پیدا شده حال مساعدی ندارد و به مرکز درمانی منتقل شد، افزود: گروه عملیاتی با راهنمایی یکی از این کوهنوردان، برای پیداکردن نفر سوم به محل مورد نظر اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان تاکید کرد: امدادگران در تلاشند نفر سوم را پیدا کرده و به آغوش خانواده برگردانند.

 

