خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس فتا لرستان خبر داد؛

متلاشی شدن باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت

متلاشی شدن باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت
کد خبر : 1711552
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا لرستان از دستگیری ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری اینترنتی با وعده اعطای وام فوری در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین سپه‌وند امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و شکایات شهروندان از شش استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان اعطای وام فوری، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان لرستان قرار گرفت. 

وی افزود: مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سه نفر اعضای باند کلاهبرداری را در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر کنند. 

رئیس پلیس فتا لرستان تصریح کرد: متهمان با طراحی صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواسته بودند برای دریافت وام‌های فوری، مبالغی را به‌عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده واریز کنند. 

سرهنگ سپه‌وند خاطرنشان کرد: تاکنون مبالغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از این افراد کشف و به مالباختگان بازگردانده شده است. 

وی ضمن هشدار به مردم نسبت به اعتماد به صفحات و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www. fata. gov. ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

کشف بیش از ۱۰ هزار عدد انواع قرص‌های مخدر در سلسله

سرهنگ محمد بوستان‌افروز نیز امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد مورد شده و در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز کشف کردند. 

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به دستگیری یک سوداگر مرگ دراین‌رابطه، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در خصوص توزیع قرص‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ