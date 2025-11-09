متلاشی شدن باند کلاهبرداری با وعده وام فوری در کوهدشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین سپه‌وند امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و شکایات شهروندان از شش استان کشور مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان اعطای وام فوری، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سه نفر اعضای باند کلاهبرداری را در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا لرستان تصریح کرد: متهمان با طراحی صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواسته بودند برای دریافت وام‌های فوری، مبالغی را به‌عنوان کارمزد یا هزینه تشکیل پرونده واریز کنند.

سرهنگ سپه‌وند خاطرنشان کرد: تاکنون مبالغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال از این افراد کشف و به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی ضمن هشدار به مردم نسبت به اعتماد به صفحات و کانال‌های غیررسمی در فضای مجازی، از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www. fata. gov. ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

کشف بیش از ۱۰ هزار عدد انواع قرص‌های مخدر در سلسله

سرهنگ محمد بوستان‌افروز نیز امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد مورد شده و در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد انواع قرص‌های مخدر و غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به دستگیری یک سوداگر مرگ دراین‌رابطه، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در خصوص توزیع قرص‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

