جو پایدار تا آخر هفته در اردبیل ماندگار است

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا اواخر هفته جاری نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها پدیده جوی قابل توجه، تشکیل مه صبحگاهی در برخی مناطق، به‌ویژه در نوار شرقی و شهرستان‌های شمالی است، گفت: با توجه به پیش‌بینی ورود رطوبت از سمت دریای خزر در ساعات بامدادی و صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه، در شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد و اصلاندوز شاهد شرایط نیمه‌ابری تا ابری، مه‌آلود و احتمالاً بارش باران ریزه خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: تا روز دوشنبه جهت وزش باد در شهرستان های اردبیل و نمین و کلیه شهرستان های شمالی استان شرقی خواهد بود ولی در سایر شهرستان ها جهت وزش باد جنوبی غربی است.

کوهی ادامه داد: از روز سه شنبه در شهرستان های مرکزی و جنوبی استان ضمن افزایش سرعت وزش باد، جهت وزش باد جنوبی خواهد بود.

وی با بیان اینکه ضمناً تغییرات دمایی نیز تا پایان هفته جاری قابل توجه نیست، اضافه کرد: همچنین به دلیل تداوم پایداری شرایط جوی افزایش غلظت آلاینده های جوی در مرکز استان دور از انتظار نیست.

