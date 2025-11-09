خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس هیات ورزش‌های همگانی مازندران:

مسابقات ملی چهار اقلیم استراگوس در جنگل‌های بلیران آمل برگزار می‌شود

مسابقات ملی چهار اقلیم استراگوس در جنگل‌های بلیران آمل برگزار می‌شود
کد خبر : 1711538
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران گفت: مازندران میزبان دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور «استراگوس» در دو بخش آقایان و بانوان «جان سخت» است.

به گزارش ایلنا، روهام ابوطالبی گفت: مسابقات بصورت ۴ مرحله ای در مناطق اقلیمی متفاوت (جنگل _ دریا _ کویر _ کوهستان) برای اولین‌بار در سه رده سنی بزرگسالان و یک رده جوانان ۲۷ تا ۲۸ آبان‌ماه در منطقه توریستی بلیران آمل برگزار خواهد شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران با بیان اینکه مسابقات در چهار  رده سنی در بخش آقایان و بانوان که بزرگسالان انتخابی تیم ملی است برگزار خواهد شد.

ابوطالبی با عنوان اینکه رشته ورزشی استراگوس از مازندران به کشور معرفی شده است گفت، این رشته ورزشی پرطرفدار سالهاست دایر است و به همت مسئولین توسعه خوبی پیدا کرد.

رئیس هیات ورزش‌های همگانی مازندران خاطر نشان کرد: در طی تمام این سالیان میزبانی های ملی دیگری هم داشتیم و در همین راستا مجددا برای سال جاری میزبانی ملی این رشته را در استان مازندران جنگلهای بلیران    آمل برنامه ریزی نمودیم.

وی در پایان گفت: آخرین مهلت ثبت نام شرکت کنندگان  در این مسابقات ماجراجویانه تا ۲۰ آبانمان می باشد و علاوه بر رقابت در فضایی منحصربه‌فرد و هیجان‌انگیز، فرصت دریافت جوایز ارزشمند و دعوت به اردو تیم ملی را نیز خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ