به گزارش ایلنا، روهام ابوطالبی گفت: مسابقات بصورت ۴ مرحله ای در مناطق اقلیمی متفاوت (جنگل _ دریا _ کویر _ کوهستان) برای اولین‌بار در سه رده سنی بزرگسالان و یک رده جوانان ۲۷ تا ۲۸ آبان‌ماه در منطقه توریستی بلیران آمل برگزار خواهد شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران با بیان اینکه مسابقات در چهار رده سنی در بخش آقایان و بانوان که بزرگسالان انتخابی تیم ملی است برگزار خواهد شد.

ابوطالبی با عنوان اینکه رشته ورزشی استراگوس از مازندران به کشور معرفی شده است گفت، این رشته ورزشی پرطرفدار سالهاست دایر است و به همت مسئولین توسعه خوبی پیدا کرد.

رئیس هیات ورزش‌های همگانی مازندران خاطر نشان کرد: در طی تمام این سالیان میزبانی های ملی دیگری هم داشتیم و در همین راستا مجددا برای سال جاری میزبانی ملی این رشته را در استان مازندران جنگلهای بلیران آمل برنامه ریزی نمودیم.

وی در پایان گفت: آخرین مهلت ثبت نام شرکت کنندگان در این مسابقات ماجراجویانه تا ۲۰ آبانمان می باشد و علاوه بر رقابت در فضایی منحصربه‌فرد و هیجان‌انگیز، فرصت دریافت جوایز ارزشمند و دعوت به اردو تیم ملی را نیز خواهند داشت.

