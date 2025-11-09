دستگیری پزشک قلابی در انزلی
فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری خانمی که بدون مجوزهای لازم اقدام به انجام اعمال زیبایی میکرد، خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی گزارش مردمی و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فعالیت فردی در پوشش پزشک و انجام تزریقات در منزل شخصی، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بندر انزلی با هماهنگی مقام قضائی و همکاری نماینده شبکه بهداشت و درمان، به محل اعلامی اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد خانمی ۳۷ ساله بدون داشتن مدارک و مجوزهای قانونی پزشکی، اقدام به انجام تزریقات و امور درمانی برای شهروندان میکرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: از محل فعالیت ایشان، مقادیری مواد و تجهیزات پزشکی غیر مجاز کشف و ضبط شد. این فرد پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قضائی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.
سرهنگ وهاب زاده در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه سلامت و درمان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.