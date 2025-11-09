دستگیری پزشک قلابی در انزلی

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی گزارش مردمی و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فعالیت فردی در پوشش پزشک و انجام تزریقات در منزل شخصی، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بندر انزلی با هماهنگی مقام قضائی و همکاری نماینده شبکه بهداشت و درمان، به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد خانمی ۳۷ ساله بدون داشتن مدارک و مجوزهای قانونی پزشکی، اقدام به انجام تزریقات و امور درمانی برای شهروندان می‌کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: از محل فعالیت ایشان، مقادیری مواد و تجهیزات پزشکی غیر مجاز کشف و ضبط شد. این فرد پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی و سیر مراحل قضائی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.

سرهنگ وهاب زاده در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه سلامت و درمان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

انتهای پیام/