با بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، امنیت خود و خانواده خودمان را به خطر نیندازیم.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل در خصوص به کارگیری اتباع بیگانه اطلاعیه صادر کرد؛

متن بیانیه به شرح ذیل است:

اتباع خارجی فرد یا افرادی هستند که ارتباط معنوی، حقوقی و سیاسی با کشور جمهوری اسلامی نداشته و به موجب ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب نمی گردند، هر چند مقیم کشور ایران باشند.

جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل انسانی و اسلامی همواره پذیرای اتباع کشورهای همسایه بوده و در این میان سهم برادران و خواهران افغانستانی که در طول سال­های گذشته دچار معضلات و بلایایی نظیر هجوم شوروی سابق، اشغال کشور توسط آمریکا و جنگ های داخلی و جابجائی و سقوط دولت ها بوده اند از دیگر همسایگان بیشتر است.

شکل گیری موج چهارم مهاجرت اتباع افغانستانی از سال 1400 و احتمال شکل گیری موج پنجم با توجه به اخراج بیش از یک میلیون نفر از آنان از پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی موضوع مهاجرت و مدیریت اتباع خارجی را تبدیل به موضوع امنیت ملی و تهدیدهای کوتاه مدت، میان و بلند مدت و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری اصولی نموده است.

با توجه به تعداد اتباع موجود در کشور، این جمعیت باید انضباط بخشی، ساماندهی و مدیریت شوند، شناسایی، جمع آوری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز برای ارتقای امنیت ملی و نظم عمومی در کنار تقویت نظارت و تشدید مراقبت های مرزی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی و تمرکز تلاش­ها، وحدت عمل و هماهنگی بین یگان­ها و استفاده بهینه از نیروها، تجهیزات، امکانات و مقدورات اهمیت و ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و ماموریت شناسایی، جمع آوری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز را با موفقیت همراه خواهد کرد.

بخشی از تهدیدات حوزه اتباع خارجی :

*توسعه آسیب های اجتماعی- فرهنگی به واسطه عدم ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز

*امکان بروز فعالیت های اقتصادی نامشروع مانند پول شویی، قاچاق ارز، خروج سرمایه از کشور

* افزایش نقش اتباع خارجی غیرمجاز و فعالیت سازماندهی شده آن­ها در هماهنگی و هدایت نافرمانی مدنی و هنجارشکنی اجتماعی

تبعات امنیتی اخراج اتباع غیرمجاز به واسطه پیوستن به معاندان و گروهک‌های تکفیری برای اقدام علیه کشور

*تحریک افکار عمومی علیه اتباع خارجی و اختلاف افکنی با هدف ایجاد درگیری میان کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی ایران

* تمرکز معاندان و دشمنان ایران اسلامی بر روی تمایزات ملی (ایرانی و افغانستانی) و مذاهب (شیعه و سنی) برای برجسته سازی اقدامات ناامن ساز

چند پیام آموزشی

*هرگز از افراد خارجی برای نگهبانی و سرایداری ساختمان‌های مسکونی یا تجاری استفاده نکنید.

*به موجب قانون، شهروندان موظفند حضور اتباع خارجی در منزل خود را به پلیس اطلاع دهند.

*کارفرمایان گرامی: پرهیز از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، شما را از آسیب‌های احتمالی و کشور را از تبعات سوء امنیتی مصون می‌دارد.

*حضور اتباع خارجی غیرمجاز، تهدیدی است بر امنیت کشور. همه ما در قبال این موضوع مسئولیم.

*با بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، امنیت خود و خانواده خودمان را به خطر نیندازیم.

انتهای پیام/