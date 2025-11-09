خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، امنیت خود و خانواده خودمان را به خطر نیندازیم

با بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، امنیت خود و خانواده خودمان را به خطر نیندازیم
کد خبر : 1711527
لینک کوتاه کپی شد.

شناسایی ، انضباط بخشی، ،ساماندهی، مدیریت و جمع آوری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز، برای ارتقای امنیت ملی و نظم عمومی اهمیت و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایلنا،   مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل در خصوص به کارگیری اتباع بیگانه اطلاعیه صادر کرد؛

متن بیانیه به شرح ذیل است:

اتباع خارجی فرد یا افرادی هستند که ارتباط معنوی، حقوقی و سیاسی با کشور جمهوری اسلامی نداشته و به موجب ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب نمی گردند، هر چند مقیم کشور ایران باشند.

جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل انسانی و اسلامی همواره پذیرای اتباع کشورهای همسایه بوده و در این میان سهم برادران و خواهران افغانستانی که در طول سال­های گذشته دچار معضلات و بلایایی نظیر هجوم شوروی سابق، اشغال کشور توسط آمریکا و جنگ های داخلی و جابجائی و سقوط دولت ها بوده اند از دیگر همسایگان بیشتر است.

 شکل گیری موج چهارم مهاجرت اتباع افغانستانی از سال 1400 و احتمال شکل گیری موج پنجم با توجه به اخراج بیش از یک میلیون نفر از آنان از پاکستان، ترکیه  و کشورهای اروپایی موضوع مهاجرت و مدیریت اتباع خارجی را تبدیل به موضوع امنیت ملی و تهدیدهای کوتاه مدت، میان و بلند مدت و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری اصولی نموده است.

با توجه به تعداد اتباع موجود در کشور، این جمعیت باید انضباط بخشی، ساماندهی و مدیریت شوند،  شناسایی، جمع آوری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز برای ارتقای امنیت ملی و نظم عمومی در کنار تقویت نظارت و تشدید مراقبت های مرزی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی و تمرکز تلاش­ها، وحدت عمل و هماهنگی بین یگان­ها و استفاده بهینه از نیروها، تجهیزات، امکانات و مقدورات اهمیت و ضرورتی اجتناب  ناپذیر بوده و ماموریت شناسایی، جمع آوری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز را با موفقیت همراه خواهد کرد.

بخشی از تهدیدات حوزه اتباع خارجی :

*توسعه آسیب های اجتماعی- فرهنگی به واسطه عدم ساماندهی اتباع مجاز و غیرمجاز

*امکان بروز فعالیت های اقتصادی نامشروع مانند پول شویی، قاچاق ارز، خروج سرمایه از کشور

* افزایش نقش اتباع خارجی غیرمجاز و فعالیت سازماندهی شده آن­ها در هماهنگی و هدایت نافرمانی مدنی و هنجارشکنی اجتماعی

تبعات امنیتی اخراج اتباع غیرمجاز به واسطه پیوستن به معاندان و گروهک‌های تکفیری برای اقدام علیه کشور

*تحریک افکار عمومی علیه اتباع خارجی و اختلاف افکنی با هدف ایجاد درگیری میان کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی ایران

* تمرکز معاندان و دشمنان ایران اسلامی بر روی تمایزات ملی (ایرانی و افغانستانی) و مذاهب (شیعه و سنی) برای برجسته سازی اقدامات ناامن ساز

چند پیام آموزشی

*هرگز از افراد خارجی برای نگهبانی و سرایداری ساختمان‌های مسکونی یا تجاری استفاده نکنید.

*به موجب قانون،  شهروندان موظفند حضور اتباع خارجی در منزل خود را به پلیس اطلاع دهند.

*کارفرمایان گرامی: پرهیز از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، شما را از آسیب‌های احتمالی و کشور را از تبعات سوء امنیتی مصون می‌دارد.

*حضور اتباع خارجی غیرمجاز، تهدیدی است بر امنیت کشور. همه ما در قبال این موضوع مسئولیم.

*با بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی، امنیت خود و خانواده خودمان را به خطر نیندازیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ