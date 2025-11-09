به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: مجرمان فضای مجازی با انتشار برنامه‌های جعلی با عناوین خدمات عمومی، ثبت‌نام و یا پرداخت تسهیلات ویژه، کاربران را به وارد کردن اطلاعات حساس از جمله رمز‌های بانکی، شماره کارت و داده‌های ذخیره‌شده در تلفن همراه تشویق کرده و زمینه‌های سواستفاده و سرقت را فراهم می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه کاربران باید هرگونه نرم‌افزار را فقط از منابع رسمی و فروشگاه‌های معتبر مجازی دریافت کنند، از شهروندان خواست از نصب برنامه‌هایی که از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و یا لینک‌های ناشناس ارسال می‌شوند در تلفن همراه خود خودداری کنند.

سرهنگ نقی مهر از مردم خواست در مواجهه با چنین پیام‌ها یا لینک‌هایی، از ورود به آن‌ها خودداری کرده و موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.

