تولید زباله در همدان زیاد وغیر متعارف شده است

به گزارش ایلنا از همدان، مرتضی حضرت‌زاده در نشست خبری عنوان کرد: یکی از چالش‌های موجود، پدیده زباله‌گردی است که نظم جمع‌آوری را مختل می‌کند، اما با همکاری شهروندان و همکاران خدمات شهری در حال مدیریت است و پیشنهاد استفاده از مخازن پلاستیکی فشرده نیز مطرح شد که در صورت تأیید کارشناسی، جایگزین بخشی از مخازن فلزی موجود خواهد شد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان از 20 هزار تن آسفالت‌ریزی در منطقه یک همدان خبر داد و گفت: بوستان کودکان کم‌توان ذهنی و حرکتی 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی داخل محدوده منطقه یک گفت: پروژه‌های نیمه‌تمامی همچون ساختمان شهید فهمیده و ساختمان کوی شهید مدرس با پیگیری تیم جدید به اتمام رسیده و سایر طرح‌های توسعه و نگهداری شهری نیز طبق برنامه‌ریزی در حال اجراست.

وی در ادامه به اقدامات حوزه آسفالت اشاره کرد و گفت: هرچند شبکه معابر منطقه یک از گذشته زیرساخت مناسبی دارد، اما طی یکی دو سال اخیر نزدیک به 20 هزار تن آسفالت در سطح منطقه پخش شده که این اقدام موجب رضایتمندی شهروندان و بهبود وضعیت عبور و مرور شهری شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص فضای سبز این منطقه گفت: یکی از طرح‌های متمایز در حال اجرا، احداث بوستان ویژه کودکان کم‌توان ذهنی و حرکتی است که از اراضی خود شهرداری پیش‌بینی شده و هم‌اکنون حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در ادامه به طرح‌های زیرساختی حوزه فضای سبز اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم، احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت هزار مترمکعب در بوستان مردم است که اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

حضرت‌زاده با اشاره به ایجاد فضاهای ورزشی در منطقه گفت: در مجموعه بوستان 48 هکتاری، زمین‌های استاندارد برای ورزش‌های تیمی از جمله والیبال و بسکتبال احداث شده و هم‌اکنون در آستانه بهره‌برداری است؛ حتی نخستین دوره مسابقات خانوادگی والیبال شهر همدان نیز در همین مجموعه برگزار شد.

حضرت‌زاده افزود: بوستان ولایت یکی از پروژه‌های تأثیرگذار در حوزه گردشگری شهری محسوب می‌شود و با رفع موانع اجرایی، به‌زودی شاهد پیشرفت محسوس آن خواهیم بود.

وی همچنین به اقدامات زیرساختی در حوزه آب‌های سطحی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از روان‌آب‌های شهر از طریق منطقه یک هدایت می‌شود، پروژه هدایت آب‌های سطحی به‌عنوان یکی از طرح‌های حساس و کلان در دستور کار قرار گرفته است.

حضرت‌زاده یادآور شد: خرید لوله‌های سیل‌برگردان از کرمانشاه انجام شده و در حال رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم تا منابع مالی اجرای این طرح از محل اعتبارات دولتی تأمین شود.

وی از احداث و بهسازی سرویس‌های بهداشتی عمومی در شهر به‌ویژه در محدوده مرکزی خبر داد و گفت: با توجه به مطالبه شهروندان و مصوبه شورای اسلامی شهر، شهرداری منطقه یک مسؤول اجرای این پروژه در هسته مرکزی شهر است.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان خاطرنشان کرد: در این زمینه بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده و سرویس‌های بهداشتی در مجموعه امامزاده عبدالله و مسجد جامع همدان در حال تکمیل است.

حضرت‌زاده با اشاره به طرح‌های زیباسازی شهری گفت: پروژه جداره‌سازی محور بوعلی و میدان امام(ره) در فهرست طرح‌های فعال شهرداری منطقه یک قرار دارد و با توجه به نقش میدانی امام(ره) در اتصال چهار منطقه شهری، مسؤولیت اجرای این طرح مهم به منطقه یک سپرده شده و امروز در حال اجراست.

وی در ادامه سخنان خود، از پروژه تجهیز و تکمیل تالار قرآن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های عمرانی شهرداری یاد کرد و گفت: پروژه ساخت و تجهیز سالن همایش‌های تالار قرآن، یکی از ابرپروژه‌های شهرداری همدان محسوب می‌شود که با اعتباری نزدیک به 200 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های تعریض و بازگشایی معابر خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های ما در حوزه عمران شهری، تسهیل تردد و رفع گلوگاه‌های ترافیکی بوده است.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان بیان کرد: در این راستا، پروژه‌های متعددی از جمله تعریض مسیر دره مرادبیگ، بازگشایی معبر کمال‌آباد با تخریب چند ساختمان و بازگشایی کامل خیابان ستاره (ورزش) به انجام رسیده است.

وی از تحقق یک پروژه سرمایه‌گذاری عام‌المنفعه در حوزه ورزش خبر داد و گفت: شهرداری اقدام به واگذاری زمین برای تأسیس مجموعه تنیس کرده است؛ مجموعه‌ای که با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی استانداری، در روزهای اخیر بازدیدهایی از محل صورت گرفت و پیش‌بینی می‌شود در دو تا سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه یک آمادگی کامل دارد تا در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ورزشی، توسعه اماکن عمومی و حل‌وفصل حقوقی اراضی همکاری کند و با همراهی مسؤولان ذی‌ربط، این پروژه‌ها را به نفع شهروندان پیش ببرد.

وی بیان کرد: یکی از پروژه‌های مهم در این حوزه، بوستان فرا‌منطقه‌ای ولایت است که در حال حاضر با رویکرد سرمایه‌گذاری و گردشگری در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در حوزه نگهداری تجهیزات شهری از جمله آسانسورهای پل‌های عابر پیاده، پیمانکار مشخص شده و نگهداری این تجهیزات به‌صورت منظم و مستمر انجام می‌شود افزود: در حال حاضر تمام پل‌های منطقه یک مجهز به آسانسور هستند و با پیگیری مستمر مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان رفع می‌شود

