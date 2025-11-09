به گزارش ایلنا، دبیر سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان فارس با اعلام این خبر گفت: حجم گسترده آثار رسیده به دبیرخانه، بیانگر رشد چشمگیر و تنوع خلاقیت در میان نسل تازه هنرمندان تئاتر استان است.

نوید جعفری افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه، در میان آثار ارسال‌شده ۴۷ نمایش صحنه‌ای، ۲۸ نمایش خیابانی و ۷ نمایش عروسکی حضور دارند که بخش عروسکی برای نخستین‌بار به‌صورت رسمی در حاشیه جشنواره برگزار می‌شود.

جعفری این تصمیم را گامی در جهت حمایت از شاخه‌های کمتر دیده‌شده‌ی هنر نمایش عنوان کرد و ادامه داد: پس از بازبینی آثار توسط هیأت داوران، ۱۲ اثر در بخش صحنه‌ای، ۹ اثر در بخش خیابانی و ۷ نمایش عروسکی برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

دبیر سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان فارس در توضیح روند داوری گفت: تمامی آثار از طریق نسخه‌های تصویری مورد ارزیابی قرار گرفت و انتخاب نهایی صرفاً بر پایه کیفیت هنری و اصالت اجرایی انجام شد. در این دوره هیچ‌گونه سهمیه شهرستانی لحاظ نشده و معیار داوران تنها کیفیت آثار بوده است.»

وی افزود: جشنواره امسال بیش از هر زمان دیگری بر جنبه‌های فنی، کارگردانی خلاقانه، طراحی صحنه و روایت‌پردازی تأکید دارد.

جعفری در ادامه با تأکید بر لزوم پیوند تئاتر با مردم اظهار کرد: هدف ما بازگرداندن تئاتر به بستر جامعه است. خیابان، نخستین صحنه‌ی نمایش مردم این سرزمین بوده و امروز دوباره میزبان خلاقیت هنرمندان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بخش عروسکی از ۱۷ تا ۱۹ آبان‌ماه در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و پس از آن، از ۲۰ تا ۲۳ آبان‌ماه بخش رقابتی نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی در تماشاخانه‌های مختلف شیراز ادامه خواهد داشت.

محل برگزاری اجراها شامل مجموعه تئاتر شهر (سالن استاد لایق)، تماشاخانه استاد فقیه و تالار ابوریحان، تماشاخانه استاد هودی (سالن سرو)، پردیس سینمایی استاد تارخ و تالار حافظ است.

همزمانی اجرای نمایش‌های خیابانی در فضاهای باز با اجرای آثار صحنه‌ای در سالن‌های تخصصی، جلوه‌ای دوگانه و متفاوت به جشنواره امسال بخشیده است.

در بخش تئاتر خیابانی، نمایش‌هایی با مضامین اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی از شهرهای مختلف استان از جمله فسا، فیروزآباد، نورآباد، مرودشت و خرم‌بید اجرا خواهند شد.

