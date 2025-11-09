خبرگزاری کار ایران
۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی سوادکوه زیر کشت سویا رفت
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از کشت موفقیت‌آمیز ۱۲ هکتار دانه روغنی سویا در منطقه کسلیان این شهرستان پس از وقفه‌ای ۲۰ ساله خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این کشت استراتژیک در سال‌های آتی گسترش یابد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی پورمند در حین بازدید از مزارع سویا در منطقه کسلیان و روستاهای سی پی و لاجیم، اظهار داشت: در حال حاضر میزان ۱۲ هکتار از زمین‌های این منطقه زیر کشت سویا رفته که عملکرد آن به ۱.۵ تن در هکتار رسیده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی کشاورزان، خاطرنشان کرد: متأسفانه امسال کشت دانه‌های روغنی در منطقه با مشکلاتی از جمله تنش آبی و خشکسالی مواجه شده است، اما با این وجود شاهد نتایج مثبتی هستیم.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه، احیای این کشت را حاصل تلاش‌های مستمر همکاران مرکز جهاد کشاورزی زیراب دانست و تصریح کرد: این عرصه‌ها پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر با کشاورزان و بهره‌برداران پیشرو منطقه کسلیان، پس از ۲۰ سال وقفه، مجدداً به زیر کشت سویا رفت.

وی در ادامه با بیان برنامه‌های آینده، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی با پیگیری‌های بیشتر و تأمین زیرساخت‌های لازم، سطح زیر کشت این دانه استراتژیک افزایش پیدا کند.

