زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی در فارس فراهم می شود

به گزارش ایلنا، حجت‌الله رضایی در حاشیه همایش مشترک فرمانداران، ستاد انتخابات استان، مراجع ۵ گانه و دبیر اجرایی هیات نظارت بر هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: برگزاری این همایش با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین تمام عوامل اجرایی برای برگزاری یک انتخابات پرشور در روز یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: نکاتی که زمینه سلامت انتخابات، همچنین رقابت، امنیت و مشارکت را فراهم می‌کند باید در انتخابات پیش‌رو، همانند انتخابات‌های گذشته، حاکم باشد تا موجب شکل‌گیری مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم در این عرصه شود.

رضایی با اشاره به لزوم مشارکت همه اقشار جامعه در انتخابات اظهار کرد: رویکرد موجود بر این اساس است که در آینده فرمانداران زمینه حضور همه سلایق، افکار، اقوام و مذاهب را فراهم کنند تا چتر نظام بر تمامی سلایق حاکم باشد و مردم مشارکت بالایی در این حوزه داشته باشند.

معاون سیاسی استانداری فارس، با اشاره به ویژگی خاص انتخابات پیش‌رو تصریح کرد: این انتخابات منحصر به فرد است و همان‌طور که رئیس ستاد انتخابات کشور و وزیر کشور نیز اشاره کرده‌اند، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

رضایی افزود: زمینه برگزاری این انتخابات الکترونیکی در استان در حال فراهم شدن است و فرمانداران موظف هستند شرایط گسترش مشارکت را مهیا کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، امن و رقابتی بدون جانبداری است.

رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: این انتخابات همانند دوران دفاع مقدس، انسجام ملی را در کشور و استان به نمایش خواهد گذاشت و ملت ما نشان خواهند داد که پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند و گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز بر همین اساس بنا شده است.

