خبرگزاری کار ایران
پلیس ملارد در جست‌ وجوی ۲ متهم به‌قتل

پلیس آگاهی شهرستان ملارد با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست در شناسایی و دستگیری ۲ متهم تحت تعقیب در پرونده‌های جداگانه قتل همکاری کنند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس غرب استان تهران، بر اساس این اطلاعیه متهم فریدون کوهنوردپور فرزند مسلم و متهم حسن شریفی تبریان فرزند علی‌اکبر به اتهام ارتکاب قتل عمد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند.

در این اطلاعیه آمده است: با مجوز قضایی صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد تصاویر این ۲ متهم جهت تسریع در شناسایی و دستگیری آنان منتشر شده است.

پلیس از عموم مردم خواسته است در صورت داشتن هرگونه اطلاعات از محل اختفای متهمان مراتب را به‌صورت فوری از طریق تماس با شماره ۱۱۰ یا شماره مستقیم ۰۲۱۲۱۸۷۶۶۴۰ سروان خزایی از پلیس آگاهی ملارد اطلاع دهند.

پلیس ملارد در جست‌ وجوی ۲ متهم به‌قتل

در پایان اطلاعیه تأکید شده است که هویت و اطلاعات افرادی که در کشف سرنخ‌ها همکاری کنند، نزد پلیس محرمانه خواهد ماند.

 

