هلاکت قاتل شرور در بمپور سیستان و بلوچستان و کشف ۲ قبضه سلاح

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز ماموران جهت دستگیری قاتل فراری به یکی از روستاهای اطراف شهرستان بمپور عزیمت که فرد مذکور متواری و در حین فرار اقدام به پرتاب نارنجک و سپس تیراندازی به سمت مأموران کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: در اقدام متقابل عوامل انتظامی و درگیری، این قاتل شرور به هلاکت رسید که ۲ قبضه سلاح کلاشینکف با مهمات از وی کشف و یک نفر از عوامل پلیس نیز مصدوم که به مرکز درمانی منتقل شد.

در این اطلاعیه آمده است: حفظ امنیت و آرامش و دفاع از حقوق مردم همیشه از اولویت‌های پلیس است و مجرمان امنیت نخو8خاهند داشت.

انتهای پیام/