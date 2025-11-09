حریق جزئی در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس بدون تلفات / انتقال ایمن ۱۴ نوزاد در لحظات اولیه حادثه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از وقوع حریق جزئی در بخش نوزادان ساختمان قدیم بیمارستان کودکان بندرعباس خبر داد و گفت: این حادثه بدون تلفات و با مدیریت سریع نیروهای امدادی مهار شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۷:۳۷ صبح امروز (یکشنبه) بخش نوزادان ساختمان قدیم بیمارستان کودکان بندرعباس که در طبقه همکف قرار دارد، بر اثر اتصالی سیم برق در یکی از اتاقها دچار حریق جزئی و دودگرفتگی شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، با هماهنگی مدیریت بحران استانداری و مرکز اورژانس، تیمهای آتشنشانی بندرعباس به محل اعزام شدند و اقدامات اطفای حریق آغاز شد. همزمان با حضور نیروهای امدادی، ۱۴ نوزاد حاضر در بخش نوزادان فوراً از محل حریق تخلیه و به بخشهای دیگر بیمارستان منتقل شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: با تلاش بهموقع آتشنشانان، حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار و عملیات تخلیه دود نیز انجام شد. در حال حاضر، عملیات پاکسازی و تهویه فضای بخش در حال انجام است و تا ساعتی دیگر نوزادان به بخشهای مربوطه بازگردانده خواهند شد.
حسنزاده با تأکید بر اینکه این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است، خاطرنشان کرد: فعالیت بیمارستان کودکان بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد و خدمات درمانی در سایر بخشها طبق روال عادی در حال ارائه است. جای هیچگونه نگرانی برای خانوادهها وجود ندارد.