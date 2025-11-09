خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق جزئی در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس بدون تلفات / انتقال ایمن ۱۴ نوزاد در لحظات اولیه حادثه

حریق جزئی در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس بدون تلفات / انتقال ایمن ۱۴ نوزاد در لحظات اولیه حادثه
کد خبر : 1711377
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از وقوع حریق جزئی در بخش نوزادان ساختمان قدیم بیمارستان کودکان بندرعباس خبر داد و گفت: این حادثه بدون تلفات و با مدیریت سریع نیروهای امدادی مهار شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۷:۳۷ صبح امروز (یکشنبه) بخش نوزادان ساختمان قدیم بیمارستان کودکان بندرعباس که در طبقه همکف قرار دارد، بر اثر اتصالی سیم برق در یکی از اتاق‌ها دچار حریق جزئی و دودگرفتگی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، با هماهنگی مدیریت بحران استانداری و مرکز اورژانس، تیم‌های آتش‌نشانی بندرعباس به محل اعزام شدند و اقدامات اطفای حریق آغاز شد. همزمان با حضور نیروهای امدادی، ۱۴ نوزاد حاضر در بخش نوزادان فوراً از محل حریق تخلیه و به بخش‌های دیگر بیمارستان منتقل شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: با تلاش به‌موقع آتش‌نشانان، حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و عملیات تخلیه دود نیز انجام شد. در حال حاضر، عملیات پاکسازی و تهویه فضای بخش در حال انجام است و تا ساعتی دیگر نوزادان به بخش‌های مربوطه بازگردانده خواهند شد.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است، خاطرنشان کرد: فعالیت بیمارستان کودکان بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد و خدمات درمانی در سایر بخش‌ها طبق روال عادی در حال ارائه است. جای هیچ‌گونه نگرانی برای خانواده‌ها وجود ندارد.              

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ