به گزارش ایلنا، کریم مجرب که در این سفر استاندار فارس راهمراهی می کند، گفت: این سفر در راستای تحقق سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی بازارهای هدف جدید انجام شد و فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان فارس به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت سفر هیئت اقتصادی استان به کشور ازبکستان، افزود: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی ، گردشگری صنعتی و... ، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه ازبکستان ایفا کند.

مجرب با اشاره به اینکه حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شد، اظهار داشت: در جریان این سفر، نشست‌های مشترکی با مسئولان اقتصادی ازبکستان برگزار و زمینه‌های همکاری در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل فناوری و صادرات محصولات بررسی شد.

وی تأکید کرد: ایجاد بسترهای پایدار برای ارتباط مستقیم تجار دو کشور، می‌تواند به افزایش حجم مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی منجر شود و نقش استان فارس را در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه تقویت کند.

مدیرکل صمت فارس گفت: نتایج این سفر بزودی در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک و برنامه‌های اجرایی مشخص خواهد شد و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، شاهد آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی میان استان فارس و کشور ازبکستان باشیم.

