دستگیری عامل ایجاد ناامنی و مجروح کردن دو شهروند در گرگان

دستگیری عامل ایجاد ناامنی و مجروح کردن دو شهروند در گرگان
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، از زمینگیر کردن فردی که با سلاح سرد اقدام به رعب و وحشت در بین شهروندان و مجروحیت دو نفر کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار داشت: شهروندان ساکن شهرک جامی گرگان به عوامل گشت انتظامی حاضر در محل مراجعه و اعلام کردند فردی با سلاح سرد به مردم حمله‌ور شده و در حال رعب و وحشت در بین آنان است. 

فرمانده انتظامی شهرستان افزود: بلافاصله مأموران به محل اعزام و مشخص شد مرد جوانی با سلاح سرد ضمن ایجاد ارعاب در بین مردم، شیشه یک خودرو را نیز شکسته و زنی را از ناحیه گردن مجروح و با حضور شهروندان از محل متواری شده است. 

سرهنگ پهلوانی‌نسب ادامه داد: مأموران بی‌درنگ متهم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند، اما وی در حین فرار، ضمن تهدید مأموران و ایجاد ناامنی برای مردم، با یک راکب موتورسیکلت نیز درگیر و او را با سلاح سرد مجروح کرد. متهم در ادامه با همان سلاح سرد وارد محوطه خوابگاه دانشجویی شد که با اقدام سریع و قاطع مأموران و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، زمین‌گیر و مهار گردید. 

فرمانده انتظامی گرگان با اعلام این که متهم پس از مهار توسط پلیس، با حضور نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد، افزود: «در این حادثه دو نفر از شهروندان مجروح شدند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد. 

سرهنگ پهلوانی‌نسب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظم عمومی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد افرادی با رفتارهای مجرمانه و اقدامات هنجارشکنانه، آرامش شهروندان را سلب کنند. 

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان در برابر هرگونه عربده‌کشی، چاقوکشی، تمرد نسبت به مأموران و اخلال در نظم عمومی ایستادگی خواهد کرد و اجازه عرض‌اندام به این‌گونه افراد را نخواهد داد.

