مدیرکل آموزش و پرورش لرستان :
۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس استان فعال شد/حرکت سوادآموزی لرستان به سمت مدرسهمحوری
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به حرکت سواد آموزی به سمت مدرسه محوری از فعال شدن ۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز یکشنبه هجدهم آبان ماه در جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان، اظهار کرد: تمامی فعالیتهای مرتبط با سوادآموزی در قالب مدرسهمحوری اجرا خواهد شد و پایگاههای سوادآموزی در مدارس مستقر میشوند.
وی با اشاره به راهاندازی ۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی استان گفت: این پایگاهها در مناطق دارای تراکم بیسوادی ایجاد شدهاند و هر پایگاه شامل سه کلاس فعال خواهد بود تا امکان دسترسی افراد بیسواد و کمسواد به خدمات آموزشی افزایش یابد. »
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه سوادآموزی ثبتنام کردند که از این تعداد، بیش از ۷ هزار ۶۰۰ نفر با تکمیل مدارک، دورههای سوادآموزی، انتقال و ترکیبی را به پایان رساندند.
سهرابی همچنین بر ضرورت بازنگری در نحوه فعالیت مراکز یادگیری تأکید کرد و گفت: محتوای آموزشی باید فراتر از سطح ملی تنظیم شود.
وی تصریح کرد: آموزش بزرگسالان نیازمند طراحی ویژه است و سواد فقط محدود به خواندن و نوشتن نیست؛ باید رویکردی چندبعدی برای ارتقای سواد در حوزههای مختلف در نظر گرفت.
حجتالله مؤمنی رئیس نهضت سوادآموزی لرستان با اشاره به اجرای برنامههای ویژه در گروههای خاص گفت: در طرح آموزش ندامتگاهها طی سال گذشته، ۹۸ نفر از افراد حاضر در ندامتگاههای استان در کلاسهای سوادآموزی شرکت کرده و مهارتهای پایه سواد را فرا گرفتند.