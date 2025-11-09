به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز یکشنبه هجدهم آبان ماه در جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان، اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های مرتبط با سوادآموزی در قالب مدرسه‌محوری اجرا خواهد شد و پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۱۴ پایگاه سوادآموزی در مدارس ابتدایی استان گفت: این پایگاه‌ها در مناطق دارای تراکم بی‌سوادی ایجاد شده‌اند و هر پایگاه شامل سه کلاس فعال خواهد بود تا امکان دسترسی افراد بی‌سواد و کم‌سواد به خدمات آموزشی افزایش یابد. »

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه سوادآموزی ثبت‌نام کردند که از این تعداد، بیش از ۷ هزار ۶۰۰ نفر با تکمیل مدارک، دوره‌های سوادآموزی، انتقال و ترکیبی را به پایان رساندند.

سهرابی همچنین بر ضرورت بازنگری در نحوه فعالیت مراکز یادگیری تأکید کرد و گفت: محتوای آموزشی باید فراتر از سطح ملی تنظیم شود.

وی تصریح کرد: آموزش بزرگسالان نیازمند طراحی ویژه است و سواد فقط محدود به خواندن و نوشتن نیست؛ باید رویکردی چندبعدی برای ارتقای سواد در حوزه‌های مختلف در نظر گرفت.

حجت‌الله مؤمنی رئیس نهضت سوادآموزی لرستان با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه در گروه‌های خاص گفت: در طرح آموزش ندامتگاه‌ها طی سال گذشته، ۹۸ نفر از افراد حاضر در ندامتگاه‌های استان در کلاس‌های سوادآموزی شرکت کرده و مهارت‌های پایه سواد را فرا گرفتند.

