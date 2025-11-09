استاندار لرستان مطرح کرد ؛
شتاب در جبران عقبماندگیهای زیرساختی آب و فاضلاب استان با حمایت وزارت نیرو
استاندار لرستان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مجموعه آبفای کشور با استان بر لزوم تداوم این روند و حمایت ویژه برای تکمیل طرحهای نیمهتمام آبفا استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در دیدار با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اظهارداشت: با عملکرد مطلوب مدیران آبفا در استان و تخصیص مناسب اعتبارات، زمینه جبران بخشی از عقبماندگیهای زیرساختی فراهم شده است.
وی با اشاره به تحولات قابل توجه در حوزه شهری استان ادامه داد: حرکت بسیار قابل توجهی در زمینه اجرای تصفیهخانهها، خطوط انتقال و تأمین منابع صورت گرفته است و مدیران آبفای استان از مدیران پیشرو و فعال ما هستند.
استاندار لرستان تصریح کرد: این روند نشاندهنده نگاه تخصصی و برنامهمحور مجموعه تحت مدیریت آبفا کشور است.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد موفق استان در جذب و تخصیص منابع مالی، افزود: در بحث تأمین اعتبار و خرید اوراق، لرستان رتبه ممتازی در سطح کشور دارد و تاکنون بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی تملک داراییها از طریق خرید اوراق تأمین شده است.
شاهرخی ادامه داد: حدود ۲هزار و هفتصد میلیارد تومان اوراق برای پروژههای عمرانی خریداری کردهایم که تاکنون ۶۷ درصد آن تخصیص یافته، در حالی که میانگین کشور حدود ۲۴.۵ درصد است.
وی گفت: در جلساتی که با مدیران ارشد وزارت نیرو داشتیم، همکاران ما موضوعات را بسیار فنی، دقیق و جدی دنبال کردند و خوشبختانه بخشی از پروژهها اکنون اعتبارشان بهطور کامل در حساب دستگاهها واریز شده که نشان از همدلی، پیگیری و نگاه کارشناسی مجموعه است.
استاندار لرستان در پایان سخنان خود با قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در استان گفت: رصد میدانی پروژهها و توجه ویژهای که به لرستان لرستان دارید، قابل تقدیر است و انتظار داریم حمایتها و پشتیبانیهای شما تداوم یابد تا بتوانیم با سرعت بیشتری بخشی از عقبماندگیهای زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب را جبران کنیم.