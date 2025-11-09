مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خبرداد؛
دستگیری عامل آتشسوزی در تالاب بیشهدالان بروجرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: عامل آتشسوزی در تالاب بیشهدالان بروجرد با کمک دوربینهای هوشمند شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، کامران فرمانپور روز یکشنبه هجدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: یک فرد متخلف که بهصورت عمدی اقدام به آتشزدن بخشهایی از پوشش گیاهی تالاب بیشهدالان کرده بود، توسط دوربینهای نظارتی هوشمند شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شد.
وی اظهار داشت: پس از وقوع آتشسوزی در تالاب بیشهدالان، بررسیهای دقیق و پایش تصویری توسط دوربینهای هوشمند منطقه منجر به شناسایی عامل این تخریب شدکه با هماهنگی دادستان شهرستان بروجرد، دستور جلب صادر و متخلف توسط یگان حفاظت محیطزیست و نیروی انتظامی دستگیر شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: اقدام این فرد در حین ارتکاب جرم توسط دوربینها ثبت شده و اکنون پس از تشکیل پرونده قضایی، در بازداشت به سر میبرد.
فرمانپور با قدردانی از تلاش محیطبانان و نیروهای انتظامی، بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل تخریب محیطزیست تاکید کرد و گفت: تالاب بیشهدالان یکی از زیستگاههای ارزشمند استان لرستان و حفاظت از آن نیازمند مشارکت مردم، جوامع محلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی کشور است.
وی گفت: امسال ۲۲۴ متخلف زیستمحیطی با ارتکاب ۳۶۶ فقره تخلف در سطح استان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.