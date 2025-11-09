خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار مجموعه سروده‌های سید علی زندوی؛

کتاب «با قافیه هم‌بندیم» به چاپ رسید

کتاب «با قافیه هم‌بندیم» به چاپ رسید
کد خبر : 1711291
لینک کوتاه کپی شد.

مجموعه‌ای از سروده‌های "سید علی زندوی"، شاعر جوان کشور، با عنوان "با قافیه هم‌بندیم" توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این اثر که شامل ۴۶ سروده دلنشین و عمدتاً در قالب غزل عاشقانه است، با مقدمه‌ای از محمدحسین بهرامیان، شاعر مطرح معاصر و مدرس دانشگاه همراه شده است.

در مقدمه‌ی این کتاب، بهرامیان به ویژگی‌های زبانی و تغزلی شعر زندوی و جایگاه او در شعر امروز اشاره کرده است.

تعدادی از آثار چاپ شده در این کتاب طی سال‌های اخیر در مجلات معتبری مانند وزن دنیا به چاپ رسیده است.

«کمال‌الملک رقصانده به رقص او قلم مویش» و « در سر من بلوط سبزی هست ریشه‌هایش دویده تا سینه» از جمله‌ی این سروده‌هاست.

سید علی زندوی اهل و ساکن شهر بیرم در جنوب استان فارس، متولد ۱۳۶۷ و شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی می‌باشد و در حال حاضر عضو انجمن ادبی شارستان است، انجمنی که چند سالی‌ست عهده‌دار برگزاری نشست‌های ادبی در مناطق جنوبی فارس است.

مجموعه سروده‌های سید علی زندوی در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده و هم‌اکنون از طریق کتاب‌فروشی‌ها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی در دسترس علاقه‌مندان شعر فارسی قرار دارد.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ