انتشار مجموعه سرودههای سید علی زندوی؛
کتاب «با قافیه همبندیم» به چاپ رسید
مجموعهای از سرودههای "سید علی زندوی"، شاعر جوان کشور، با عنوان "با قافیه همبندیم" توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این اثر که شامل ۴۶ سروده دلنشین و عمدتاً در قالب غزل عاشقانه است، با مقدمهای از محمدحسین بهرامیان، شاعر مطرح معاصر و مدرس دانشگاه همراه شده است.
در مقدمهی این کتاب، بهرامیان به ویژگیهای زبانی و تغزلی شعر زندوی و جایگاه او در شعر امروز اشاره کرده است.
تعدادی از آثار چاپ شده در این کتاب طی سالهای اخیر در مجلات معتبری مانند وزن دنیا به چاپ رسیده است.
«کمالالملک رقصانده به رقص او قلم مویش» و « در سر من بلوط سبزی هست ریشههایش دویده تا سینه» از جملهی این سرودههاست.
سید علی زندوی اهل و ساکن شهر بیرم در جنوب استان فارس، متولد ۱۳۶۷ و شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی میباشد و در حال حاضر عضو انجمن ادبی شارستان است، انجمنی که چند سالیست عهدهدار برگزاری نشستهای ادبی در مناطق جنوبی فارس است.
مجموعه سرودههای سید علی زندوی در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده و هماکنون از طریق کتابفروشیها و مراکز عرضه محصولات فرهنگی در دسترس علاقهمندان شعر فارسی قرار دارد.