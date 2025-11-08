۴۵۰۰ مازندرانی به اینترنت فیبر نوری وصل شدند

به گزارش ایلنا، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات استان، در بازدید از پروژه فیبر نوری شهر ساری ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح ملی، گفت: تاکنون، با اجرای بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر حفاری و بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر فیبر کشی، پوشش حدود ۲۲۰ هزار خانوار شهری فراهم شده است و در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار مشترک در سطح استان، شامل شهرهای آمل، بابل، جویبار، چالوس، عباس آباد، رستم کلا، نکا، نشتارود، کیاکلا، سلمانشهر، خرم آباد، امیرکلا، هچیرود، آکند و پل سفید به این شبکه پرسرعت متصل هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در انتها تصریح کرد: کلیه شهروندان برای اتصال به شبکه فیبر نوری و دسترسی به خدمات ارتباطی پرسرعت و باکیفیت می توانند درخواست خود را از طریق سامانه iranfttx.ir ثبت و پیگیری کنند.

