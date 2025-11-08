مدیرکل مدیریت بحران گیلان:
مصوبات ستاد بحران لازم الاجرا است/هشدار نسبت به تنش آبی
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: مصوبات ستاد بحران لازم الاجرا بوده و همه دستگاه های اجرایی موظفاند در موعد مقرر نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.
به گزارش ایلنا از رشت، محمدعلی ویشکایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شفت اظهار کرد: تمامی مصوبات ستاد بحران لازمالاجرا است و قانون، اختیارات ویژهای را به اعضای ستاد در سطح شهرستان داده است از فرمانداران و مدیران شهرستانها میخواهم تا پایان آبانماه گزارش عملکرد خود را در زمینه آمادگی و اقدامات پیشگیرانه ارائه دهند.
وی با اشاره به ضرورت رفع تهدیدات محیطی افزود: درختان پوسیده و خطرناک در حریم شبکههای برق باید شناسایی و حذف شوند این موضوع نباید به بهانههای اداری معطل بماند؛ چراکه در زمان وقوع طوفان یا بارش سنگین، خسارات قابل توجهی بر جای میگذارد.
بیمهکردن اموال دولتی و مردمی؛ تکلیف جدی مدیران
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با تأکید بر اینکه بیمه، تنها راه جبران خسارت در حوادث است، هشدار داد: دولت دیگر نمیتواند مانند گذشته از محل اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲، خسارت حوادثی مانند آتشسوزی یا سیل را جبران کند. اگر اموال مردم بیمه نباشد، هیچ رقمی پرداخت نخواهد شد. بیمه باید فرهنگسازی شود و در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.
وی ادامه داد: به مدیران دستگاههای اجرایی اعلام میکنم دولت از شما پاسخ میخواهد اگر فردا حادثهای رخ دهد و ادارهای بیمه نباشد، شخص مدیر مسئول است. بیمه اموال منقول و غیرمنقول را جدی بگیرید، مکاتبات مؤثر انجام دهید و در تعامل با وزارتخانهها و بیمه مرکزی این موضوع را پیگیری کنید.
لزوم پیشبینی بحران آبی و تسریع در لایروبی آببندانها
ویشکایی با هشدار نسبت به احتمال بروز تنش آبی در سال زراعی آینده گفت: جلسهای با حضور دکتر معصومی و مهندس میرزایی از آب منطقهای برگزار شد و مقرر گردید تمام مکاتبات مربوط به لایروبی و احیای آببندانها حداکثر ظرف یک هفته پاسخ داده شود. اگر دستگاهی تعلل کند، پروژه با دستور ستاد بحران ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به تصمیمهای جدید برای حذف بروکراسیهای غیرضروری افزود: در گذشته دپوی مصالح و صدور مجوزهای طولانی روند پروژهها را کند کرده بود؛ اما اکنون این محدودیتها حذف شده است. پیمانکاران باید سریعتر وارد عمل شوند و از ظرفیت شهرستانها برای تأمین مصالح استفاده کنند.
تسریع در اجرای پروژههای آبی و نظارت جدی فرمانداران
مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه گیلان در آستانه ورود به دوره بارشهای موسمی قرار دارد، تصریح کرد: بهمحض امضای تفاهمنامه ماده ۴۳، پیمانکاران باید عملیات ذخیرهسازی آب را آغاز کنند. از فرمانداران میخواهم جلسات منظم برگزار کرده و نظارت میدانی بر اجرای پروژهها داشته باشند تا هیچ طرحی به دلیل اختلاف محلی یا تأخیر اداری معطل نماند.
خودکفایی شهرستانها در تأمین تجهیزات بحران
ویشکایی با اشاره به تجربه بحران برف سال ۱۳۹۸ گفت: در آن زمان به دلیل وابستگی به تجهیزات خارج از شهرستان، روند امدادرسانی با تأخیر مواجه شد. امروز تأکید داریم هر شهرستان با امکانات خود بتواند در شرایط بحرانی مدیریت کند. امکانات بحران، سرمایه شهرستان است و نباید منتظر اعزام نیرو از مرکز استان ماند.
نظام ارزیابی خسارات بازطراحی میشود
مدیرکل مدیریت بحران گیلان افزود: هیچ ارزیابی خسارتی بدون حضور نماینده فرمانداری و صندوق بیمه حوادث نباید انجام شود از ظرفیت بازنشستگان، بسیجیان و خیرین در ارزیابیها استفاده کنید؛ این نیروها سرمایههای اجتماعی هستند که در بحرانها نقش مؤثری دارند.
بانک اطلاعاتی بحران باید تکمیل شود
وی با تأکید بر اهمیت دادههای مدیریتی گفت: سازمان مدیریت بحران کشور سامانهای برای ثبت اطلاعات مدیران تراز اول حوزه بحران ایجاد کرده است. فرمانداران و بخشداران باید ظرف روزهای آینده این اطلاعات را تکمیل کنند؛ چراکه در زمان بحران، تصمیمگیری بدون داده دقیق ممکن نیست.
بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین تجهیزات
ویشکایی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی خاطرنشان کرد: به دلیل تحریمها و شرایط مالی کشور، هنوز اعتبارات حوادث سال گذشته در برخی شهرستانها پرداخت نشده است. بنابراین باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین ماشینآلات و تجهیزات مدیریت بحران استفاده کنیم.
گیلان؛ استان برتر در مدیریت بحران کشور
مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان اظهار کرد: در ارزیابی وزارت کشور، گیلان به عنوان استان برتر در حوزه مدیریت بحران معرفی شده است این موفقیت نتیجه تلاش فرمانداران، مدیران دستگاهها و همکاری مردم است. با استمرار آموزش، مانورهای میدانی و هماهنگی بیشتر، میتوانیم تابآوری استان را در برابر بحرانها افزایش دهیم.