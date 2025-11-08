خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس آگاهی فارس خبرداد؛

سارقین منزل با ١۵ فقره سرقت دستگیر شدند

سارقین منزل با ١۵ فقره سرقت دستگیر شدند
کد خبر : 1711112
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری ٢سارق منزل سابقه‌دار و حرفه‌ای و کشف ١۵ فقره سرقت منزل در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های منزل بخصوص سرقت طلاجات در شهر شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار پلیس آگاهی قرارگرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: ماموران با اقدامات پلیسی مطلع شدند خودرو سارقین از استان خوزستان خارج و به سمت شیراز در حال حرکت می‌باشد، لذا ماموران در ورودی شهر شیراز موفق شدند یکی از سارقین را در یک اقدام غافل‌گیرانه دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه کاراگاهان به شهرستان اهواز عزیمت و پس از شناسایی محل اختفا متهمین با همکاری "پایگاه غرب اگاهی اهواز" یکی از متهمین دیگر را شناسایی و دستگیر کردند، گفت: در بازرسی از منزل وی اموال مسروقه شامل: دو دستگاه قهوه ساز، یک‌دستگاه ماکروویو، یک‌دستگاه گیتار، دو دستگاه تلفن همراه، ١٠ عدد ساعت مچی و مقادیر زیادی بد‌لیجات، چند جعبه طلاجات و... کشف گردید.

حافظی با اشاره به اینکه متهمین تاکنون به ١۵ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند و تلاش‌ها برای دستگیری سایر اعضا باند سارقین ادامه‌دارد.

به شهروندان توصیه کرد: تا آنجا که مقدور است از نگهداری پول و طلاجات در منزل خود داری و برای این منظور از صندوق امانات بانکی استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ