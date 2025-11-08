رئیس پلیس آگاهی فارس خبرداد؛
سارقین منزل با ١۵ فقره سرقت دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری ٢سارق منزل سابقهدار و حرفهای و کشف ١۵ فقره سرقت منزل در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش وقوع سرقتهای منزل بخصوص سرقت طلاجات در شهر شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار پلیس آگاهی قرارگرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: ماموران با اقدامات پلیسی مطلع شدند خودرو سارقین از استان خوزستان خارج و به سمت شیراز در حال حرکت میباشد، لذا ماموران در ورودی شهر شیراز موفق شدند یکی از سارقین را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه کاراگاهان به شهرستان اهواز عزیمت و پس از شناسایی محل اختفا متهمین با همکاری "پایگاه غرب اگاهی اهواز" یکی از متهمین دیگر را شناسایی و دستگیر کردند، گفت: در بازرسی از منزل وی اموال مسروقه شامل: دو دستگاه قهوه ساز، یکدستگاه ماکروویو، یکدستگاه گیتار، دو دستگاه تلفن همراه، ١٠ عدد ساعت مچی و مقادیر زیادی بدلیجات، چند جعبه طلاجات و... کشف گردید.
حافظی با اشاره به اینکه متهمین تاکنون به ١۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردهاند و تلاشها برای دستگیری سایر اعضا باند سارقین ادامهدارد.
به شهروندان توصیه کرد: تا آنجا که مقدور است از نگهداری پول و طلاجات در منزل خود داری و برای این منظور از صندوق امانات بانکی استفاده کنند.