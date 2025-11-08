فرمانده انتظامی داراب خبرداد؛
رمزگشائی از جنازه سوخته با دستگیری قاتل
فرمانده انتظامی داراب از کشف راز جنازه سوخته مرد ٦۵ساله دارابی و دستگیری قاتل در کمتر از ۵ روز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمیدر تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: صبح روزدهم آبانماه سالجاری در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک ساختمان درحال ساخت، ماموران برای بررسی صحنه به آدرس اعلامی اعزام شده که در بازدید از محل، متوجه سوختن پیکر فردی با هویت معلوم در محل شدند.
وی افزود: باتوجهبه حساسیت موضوع و احتمال تعمدی بودن آتشسوزی، پرونده جنائی تشکیل و در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. درنهایت با بررسی سرنخهای موجود در صحنه و استفاده از تجهیزات نوین کشف جرم، موفق به شناسائی فردی شده که در زمان وقوع آتشسوزی در محل حضور داشته است.
سرهنگ "هاشمی" با بیان اینکه متهم ٤٣ساله در کمتر از پنج روز توسط کارآگاهان پلیس دستگیر گردید، تصریح کرد: متهم در بازجوئیهای اولیه پس از مشاهده مستندات به قتل اقرار و عنوان داشت در شب حادثه به علت مصرف موادمخدر با مقتول درگیر و با چوب به سر مقتول ضربهزده و اقدام به سوزاندن اطاقک با استفاده از بنزین نموده است.
فرمانده انتظامی داراب در پایان گفت: دراینخصوص پرونده قضائی تشکیل و متهم در اختیار مرجع قضائی قرارگرفته است.