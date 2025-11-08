به گزارش ایلنا، یاسر اشتاد گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی روزهای شنبه ۱۷ تا دوشنبه ۱۹ آبان وضعیت آرام جوی ادامه می‌یابد و با توجه به سکون و پایداری هوا و تداوم حاکمیت پشته‌های ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه، با پدیده غبار صبحگاهی و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در شهرهای پرجمعیت استان مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه بر میزان ابرناکی استان افزوده شده و آسمانی نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود، ضمن اینکه جو آرام همراه با آلودگی هوا تداوم خواهد یافت.

اشتاد افزود: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته آینده، فرارفت دمایی قابل توجهی در سطح استان دیده نمی‌شود و این امر سبب خواهد شد تغییرات دمایی محسوسی را برای روزهای آینده شاهد نباشیم و سرمای هوا در اوقات شب و بامداد، در طی این مدت همچنان تداوم داشته باشد.

