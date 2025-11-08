خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیفیت هوا در آذربایجان غربی کاهش پیدا می‌کند

کیفیت هوا در آذربایجان غربی کاهش پیدا می‌کند
کد خبر : 1711089
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: طی این هفته شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، بویژه در مرکز و شهرهای پرتراکم استان خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، یاسر اشتاد گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی روزهای شنبه ۱۷ تا دوشنبه ۱۹ آبان وضعیت آرام جوی ادامه می‌یابد و با توجه به سکون و پایداری هوا و تداوم حاکمیت پشته‌های ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه، با پدیده غبار صبحگاهی و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در شهرهای پرجمعیت استان مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه بر میزان ابرناکی استان افزوده شده و آسمانی نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود، ضمن اینکه جو آرام همراه با آلودگی هوا تداوم خواهد یافت.

اشتاد افزود: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته آینده، فرارفت دمایی قابل توجهی در سطح استان دیده نمی‌شود و این امر سبب خواهد شد تغییرات دمایی محسوسی را برای روزهای آینده شاهد نباشیم و سرمای هوا در اوقات شب و بامداد، در طی این مدت همچنان تداوم داشته باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ